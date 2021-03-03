ТОП-5 зодиакальных пар, не способных хранить верность друг другу

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Анастасия Шадская
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Некоторые люди больше других склонны к изменам. И иногда союз оказывается невозможен из-за неспособности одного из партнеров удержаться от похода «налево».

ТОП-5 зодиакальных пар, не способных хранить верность друг другу

Фото: Depositphotos / 1AndrewLozovyi

Отношения часто заканчиваются из-за измены одного из партнеров. А порой «налево» ходят сразу оба. По мнению астрологов, так бывает, когда сходятся представители знаков зодиака, больше других склонных к походам «на сторону».

Овны и Тельцы

Овны и Тельцы прекрасно уживаются друг с другом: первые доминируют, а вторые охотно им это позволяют. Однако верности от Овнов ждать не стоит, а Тельцы не умеют прощать измену и требуют исключительно моногамии. В итоге дальнейший союз оказывается невозможен.

Раки и Козероги

Утверждение, что противоположности притягиваются, точно работает в случае пар, состоящих из представителей Раков и Козерогов. Раки настроены на семью, поэтому приходят в восторг от заботы и внимания Козерогов. Тем же нравится в партнере особенная чувственность. Увы, эта же черта в итоге приводит к проблемам. Ракам могут наскучить слишком серьезные Козероги. И тогда свои желания они отправятся удовлетворять на стороне.

Львы и Стрельцы

Два огненных знака — Львы и Стрельцы — очень привлекательны для противоположного пола. Именно поэтому они иногда не могут устоять друг перед другом. Но в итоге Львам не хватает внимания, а Стрельцам постоянно нужно «что-то еще». Заканчивается все не только конфликтами, но и тайными романами, причем с обеих сторон. И даже взаимное притяжение не спасает отношения этой зодиакальной пары, пишет Femmie.ru.

Скорпионы и Рыбы

Скорпионы — страстные натуры, а Рыбы — чувственные любовники. И все же они часто изменяют друг другу. При этом оба настолько хороши в искусстве обмана, что могут месяцами и даже годами скрывать от любимого наличие других партнеров. Им нравится ощущение безнаказанности, и отказываться от отношений с другими они не хотят.

Водолеи и Девы

Редко бывает так, что партнеры настолько похожи характерами при абсолютно разной энергетике. Но именно так и бывает в отношениях Дев и Водолеев. Они легко сходятся, так как нравятся друг другу на физическом уровне. Но Водолеи слишком склонны к спонтанным и необдуманным поступкам, так что измены почти неизбежны. Уравновешенным Девам, которые планируют жизнь сразу на годы вперед, такое не подходит.

Ранее 5-tv.ru приводил примеры знаков зодиака, под которыми чаще рождаются любовницы, а не жены.

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