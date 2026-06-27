Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Месяц Деревянной Козы — лучший месяц для деловой активности, обладает самым большим числом счастливых дней, которые открывают новые возможности. В июле следует предпринять максимум усилий во всех направлениях. Месяц Козы идеально сочетается с энергиями года. Коза — лучший друг Лошади.

Гексаграмма месяца — Колодец

Гексаграмма Колодец советует строить партнерства, общаться, совершать прорыв и усиленно трудиться. Для тех, кто родился в день Дерева Ян, Металла Ян и Земли Ян, это вообще прекрасный месяц, поскольку для этих людей загорается звезда Благородного покровителя. Это великолепная энергия, которая всеми путями помогает решить задачи — либо через людей, которые подсказывают решение напрямую или могут на него вдохновить, либо через ситуации, которые направляют в сторону счастливого разрешения какого-то вашего вопроса.

Также дополнительные бонусы получат люди, которые родились в годы, заканчивающиеся на 0, 4, 8. Вспомните последнюю цифру своего года рождения и тихонечко порадуйтесь, если совпало. Планируйте все на июль.

Если вы родились в августе, июль — хорошее время для того, чтобы пройти медосмотр или лечь на плановые медицинские мероприятия. Всё будет легче заживать.

Лучшие и худшие даты июля

Хорошие дни: 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Плохие дни: 1, 13, 14, 15, 20, 25, 26

Дни болезней: не подходят для визитов к врачу — 4, 6, 7, 19, 27, 31

Разрушители: не подходят для начала проектов и важных дел — 1, 13, 14, 25, 26

Дни без богатства: 29 и 30 июля

Астрономические события

Ярчайшее астрономическое событие июля — метеорный поток Персеиды, который обещает радовать нас с 17 июля. Не забывайте смотреть на вечернее небо: здесь вы увидите падающие звездочки. Своего пика Персеиды достигнут только в августе, но загадать желание на падающую звезду можно и раньше. Главное — не забывать иногда взглянуть на небо.

Здоровье

Традиционная китайская медицина исходит из того, что в каждый сезон потребности организма различаются. Зимой нужно делать акценты на одном, осенью на другом, весной на третьем. И чем лучше вы подстраиваете свои биоритмы под ритмы природы, тем больше шансов сохранить крепкое здоровье или даже пополнить мировые списки долгожителей.

Июль связан с заземляющими энергиями почвы. В китайском календаре этот месяц считается переходным, или межсезоньем. В такое время лучше всего сконцентрироваться на диете, которая поддерживает селезенку. Считается, что если все сделать правильно, осенние простуды и ветра вам будут нипочем.

Чтобы поддержать селезенку, добавьте в свою диету: соевые бобы, тыкву, рис, батат (сладкий картофель), каштан, просо, курицу. А также ананас, манго, лимон, абрикос, персик, банан, хурму, пшено, кукурузу, папайю, мушмулу и кумкват, грецкие орехи, имбирь, мед, кедровые орешки и продукты желтого цвета вроде дыни.

Фэншуй

С точки зрения пространства, лучшими секторами июля можно назвать юго-западный, восточный, северо-восточный и северный. В них оказываются наиболее позитивные энергии. Если вы будете активно использовать эти сектора — или если в них оказывается ваша входная дверь, рабочий офис, в котором вы проводите более двух часов в день, — вас ждет дополнительный процент удачи, рост примерно на треть. Негативные звезды поражают юго-восток, запад, ну и весь год плохим остается юг и северо-запад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.