Умер актер из сериала «Сваты» Иван Марченко

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Василий Заика
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Выпускник Харьковского университета искусств скончался 1 марта на 45-м году жизни.

Умер актер из сериала «Сваты» Иван Марченко

Фото: Kino-teatr.ru

Актер из сериалов «Сваты» и «Возвращение Мухтара» Иван Марченко скончался 1 марта в Киеве на 45-м году жизни через день после дня рождения. О смерти выпускника Харьковского университета искусств на странице в Facebook сообщили сотрудники украинской студии дубляжа LeDoyen.

«После продолжительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — написали коллеги знаменитости.

Facebook / LeDoyen Studio

По некоторым данным, Иван Марченко страдал от онкологического заболевания и прошел несколько курсов лечения, перенеся ряд операций. На некоторое время рак отступил и, по всей видимости, произошел рецидив.

Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года. После учебы на актерском факультете поступил в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки. Российскому зрителю знаменитость также запомнился по работам в сериалах «Ментовские войны. Одесса», «Последний кордон» и других. В сериале «Сваты» он играл роль психолога в одном из эпизодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортивный комментатор Юрий Розанов умер после продолжительной болезни.

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