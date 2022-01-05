Тайные знаки: К чему чешутся губы у мужчин и женщин

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер Эксклюзив 5 219

Ясновидящая Татьяна Светлая раскрыла, какие сигналы нам посылает язык тела.

Фото, видео: Depositphotos / kegfire; 5-tv.ru

Часто мы можем не замечать подсказок и намеков, которые посылает нам судьба. Кто бы мог подумать, что свой тайный смысл имеет даже такая пустяковина, как желание почесать губы. Ясновидящая Татьяна Светлая рассказала 5-tv.ru, чего стоит ожидать мужчинам и женщинам, которые ощущают легкий зуд в области рта.

По словам ведуньи, губы чаще всего чешутся перед любовным свиданием. Причем, именно таким, которое непременно завершиться поцелуем. Более того, если вы заметили почесывание на губах, то можете приблизить долгожданную встречу с вашим избранником или избранницей.

«И мужчины, и женщины, у которых чешутся губы, представляя себе свидание, могут приблизить встречу. Тут работает так называемое астральное программирование», — рассказала Светлая.

При этом, по ее словам, стоит «прислушаться к почесываниям» повнимательнее, потому как все может зависеть от мельчайших деталей.

«Если у женщины чешется верхняя губа, это может означать, что при встрече со своим избранником она может выболтать свои секреты и вообще наговорить лишнего. Если у мужчин чешется верхняя губа, то это, помимо всего прочего, означает, что он может встретиться со своими родственниками», — добавила гадалка.

Татьяна Светлая также подчеркнула, что если в паре у обоих чешутся нижние губы, то это также предвещает скорую встречу, но только отнюдь не любовного характера.

«Если и у мужчин, и у женщин чешется нижняя губа, то это означает не любовное свидание, а встречу с друзьями и близкими. Прислушивайтесь ко все своим почесываниям», — порекомендовала ясновидящая.

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