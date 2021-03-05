Полицейские выясняют, почему скопинский маньяк не явился в родной город в срок

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Нюра Незванова
Эксклюзив 4 912

Ранее Виктора Мохова отказались заселить в гостинице. В город он приехал после 17 лет заключения в колонии.

Полицейские выясняют, почему скопинский маньяк не явился в родной город в срок

Фото: 5-tv.ru

Виктор Мохов, получивший прозвище «скопинский маньяк» провел ночь в отделении МВД родного города. Он хотел заселиться в гостиницу однако ему было отказано в этой услуге. К слову, бывший заключенный был обязан появиться в Скопине еще 4 марта, однако явился лишь в ночь на 5 число. Правоохранители выясняют, почему Мохов нарушил обязательство.

В отношении его оформили административный протокол. Встать на учет в местное отделение полиции он был обязан в течение трех рабочих дней после освобождения из мест лишения свободы, также за скопинским маньяком установлен шестилетний административный надзор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники отеля попросили Мохова удалится. Отбывшему 17 лет в колонии некуда было идти, и он позвонил в полицию. Правоохранители доставили его в отделение. Дело в том, что его дом находится в аварийном состоянии и не отапливается.

Имя скопинского маньяка гремело на всю страну в 2000 году. Тогда выяснилось, что Мохов в течение четырех лет удерживал в плену двух девушек, одной из которых было 14 лет в момент похищения, другой — 17. Он насиловал их, морил голодом и избивал. Одна из его заложниц два раза рожала от своего мучителя.

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