Полицейские выясняют, почему скопинский маньяк не явился в родной город в срок

Виктор Мохов, получивший прозвище «скопинский маньяк» провел ночь в отделении МВД родного города. Он хотел заселиться в гостиницу однако ему было отказано в этой услуге. К слову, бывший заключенный был обязан появиться в Скопине еще 4 марта, однако явился лишь в ночь на 5 число. Правоохранители выясняют, почему Мохов нарушил обязательство.

В отношении его оформили административный протокол. Встать на учет в местное отделение полиции он был обязан в течение трех рабочих дней после освобождения из мест лишения свободы, также за скопинским маньяком установлен шестилетний административный надзор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники отеля попросили Мохова удалится. Отбывшему 17 лет в колонии некуда было идти, и он позвонил в полицию. Правоохранители доставили его в отделение. Дело в том, что его дом находится в аварийном состоянии и не отапливается.

Имя скопинского маньяка гремело на всю страну в 2000 году. Тогда выяснилось, что Мохов в течение четырех лет удерживал в плену двух девушек, одной из которых было 14 лет в момент похищения, другой — 17. Он насиловал их, морил голодом и избивал. Одна из его заложниц два раза рожала от своего мучителя.