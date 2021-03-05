Чего хотят женщины: Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 марта

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Георгий Иванов
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Кастрюли и сковородки вошли в своеобразный антирейтинг презентов.

Чего хотят женщины: Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 марта

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Каждый год миллионы мужчин ломают голову, пытаясь придумать, какой же подарок выбрать на 8 марта. И зачастую выбор падает на классический вариант — цветы. Как сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Superjob, именно цветы лидируют в списке самых желанных подарков на Международный женский день у россиянок.

Согласно результатам исследования, цветы на праздник хотела бы получить каждая пятая девушка. Также в вишлисте (списке желаний — Прим.ред.) женщин оказались косметика, парфюмерия, гаджеты и просто деньги.

Однако стоит отметить, что цветы возглавили и рейтинг самых бесполезных подарков — 15% респонденток считают букеты неразумной тратой денег. Не порадуют женщин, согласно опросу, презенты в виде посуды, гелей для душа, сладостей и безделушек вроде брелоков и статуэток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму поступило предложение законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день.

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