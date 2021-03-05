Скопинский маньяк рассказал журналистам, что планирует жениться. На вопрос, кем является его избранница он ответил:

«Нашел себе бабушку молодую», — сказал он.

70-летний бывший заключенный также заявил, что планирует встретиться со своими жертвами — девушками, которых он около четырех лет удерживал в заточении в том самом доме, куда вернулся после 17 лет колонии. Мохов пояснил, что намерен извинится перед ними. Также он ответил на слухи о неком компромате, который якобы имеет на бывших заложниц. Мохов сказал, что никакой подобной информацией не владеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Мохов, который около четырех лет, начиная с 2000 года, удерживал двух девушек — одной из которых на момент похищения было 14, а второй 17 лет, приехал в родной город в Рязанской области. Однако сделал он это не 4 марта, как ему было предписано, а 5. Правоохранители составили в отношении его административный протокол.

Также возвращение мужчины было сопряжено со скандалом — его отказались заселять в местную гостиницу, а так как его дом не отапливался и находился в аварийном состоянии, идти ему было некуда. Мохову пришлось провести ночь в полицейском участке.