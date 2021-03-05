«Чувствует себя супергероем»: соседи скопинского маньяка боятся за своих детей

Соседи Виктора Мохова, получившего прозвище «скопинский маньяк», боятся отпускать детей на улицу после возвращения мужчины из мест лишения свободы. Там 70-летний Мохов провел 17 лет за то, что около четырех лет удерживал в заточении двух девушек 14 и 17 лет. Местные жители уверены, что земляк не раскаялся в содеянном и может вновь выбрать темную дорожку.

«За детей боимся. Рассказываем, что маньяк. Посмотрите на его глаза, на его лицо. Он чувствует себя супергероем. Просто супергероем. Он полицейских замучает. Он будет им жаловаться, а у них вариантов нет», — считает местная жительница Инна.

Женщины уверены, что Мохов в родном доме не сможет жить, так как против этого выступает весь город.

«Он не будет здесь жить, он уедет на окраину. Его здесь замучают», — поделилась Инна.

Сестра Мохова покинула город, его мать умерла — у 70-летнего скопинского маньяка в городе не осталось никого. Однако он сам уже заявил журналистам, что намерен жениться на «молодой бабушке», а также он сообщил, что планирует встретиться со своими бывшими пленницами, перед которыми хочет лично извиниться.