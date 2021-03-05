Стереотипы, зависимость, деньги? ТОП-5 причин, почему женщины прощают измены

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 797

Психолог объяснила, на какие проблемы указывает тот или иной довод, из-за которого дамы закрывают глаза на неверность.

Фото, видео: Depositphotos / AntonioGuillemF; 5-tv.ru

Одна из самых частых причин, по которым распадаются семьи — измена одного из супругов. Совершить эту роковую ошибку может и мужчина, и женщина. Но в обществе бытует мнение, что представительницы прекрасного пола больше склонны прощать неверность. О том, что движет женщиной в такой момент, 5-tv.ru рассказала семейный психолог Станислава Зарудная.

По ее словам, первая возможная причина — это опыт родительской или прародительской семьи. Если в семьях измена партнера являлась относительной нормой, то и в сознании уже выросшего ребенка может закрепиться, что измена — это неотъемлемая часть супружеской жизни. Что все всем изменяют, и другого отношения вовсе и нечего ждать.

«Ребенка попросту не научили своим примером создавать и соблюдать правила поведения, нормы внутри семьи. Тем не менее, это не лишает его возможности сейчас взять в свои руки ответственность за происходящее и уже конкретно поменять то, что происходит с ним в его семейной жизни», — объяснила психолог.

Вторая причина может быть связана с общественным одобрением или порицанием. Так уж сложилось, что роль женщины как хранительницы домашнего очага до сих пор крепко сидит в общественном сознании. И это как бы накладывает на нее некоторые обязательства, в том числе — прощать неверность мужа, отметила Зарудная.

«До сих пор в обществе циркулирует мнение, что прощение измены со стороны женщины — это проявление терпения, мудрости или даже великодушия. Женщина вообще-то, точно так же как мужчина, никому ничего не должна прощать. Это стереотипы, которые заставляют нас проживать чужие, устаревшие мнения и чужие жизненные установки», — отметила психолог.

Нередко случается так, что для женщины семья становится центром ее вселенной, а то и вовсе самоцелью. Тогда, по словам Зарудной, отказаться от того, что составляло смысл жизни, крайне трудно.

«Тогда получается психологическая зависимость. Поэтому это повод задуматься о том, кто мы вообще. Для кого вы живете? Какие цели есть в вашей жизни, и какие ценности», — посоветовала эксперт.

Одна из самых банальных, но от этого не менее веских причин — финансовая зависимость. Даже понимание того, что без своего партнера и его надежного тыла мы не пропадем, редко срабатывает, отметила психолог.

«Привычка жить в зоне финансового комфорта и удобств, зачастую, служит поводом потерпеть еще немного», — констатировала Зарудная.

И, наконец, самая распространенная причина — наши страхи. Их диапазон очень широк и дает простор для того, чтобы оправдать поступок супруга.

«Их очень много: от страха остаться одной до страха подтвердить свою несостоятельность. Страх столкнуться со своими недостатками. И часто компания для этого страха — это чувство вины, убеждение, что со мной что-то не так, что я не смогу найти лучшего, что я не смогла удержать мужчину, и поэтому я — ничтожество. И эта часть страхов относится к категории нарушений самооценки», — объяснила психолог.

Есть еще одна причина — когда женщина уверена, что ее партнер лишь единожды оступился. Этот довод может сыграть положительную роль в жизни союза, но и с ним нужно быть очень осторожными, добавила Зарудная.

«И последняя из причин — это вера в светлое будущее. Он поменяется, он все осознал, он раскается. Это была глупая ошибка, он меня любит. Да, возможно, это так. Да, люди совершают ошибки, и мы когда-то ошибались. Но в первую очередь, это не должна быть система. Тогда это точно не любовь», — заключила психолог.

Несмотря на то, что в обществе принято полагать, что чаще ходят налево мужчины, чем женщины, и из этого правила есть исключения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужья позволяют женам изменять.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
74.43
0.64 88.93
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
«Секс все любят, это жизнь»: скопинский маньяк высказался о кастрации педофилов
18:14
Тест для мужчин: А вы готовы к 8 марта?
18:14
В Москве с 8 марта отменят обязательный домашний режим для пожилых
17:50
«Очень жаль»: Кравец о том, почему день рождения Моисеева прошел незамеченным
17:42
«Девчат, давайте выпьем»: скопинский маньяк о том, как похитил и изнасиловал пленниц
17:36
«ВКонтакте» выпустила трибьют-альбом, посвященный Анне Ахматовой

Сейчас читают

Караоке или семейный ужин? Как лучше провести 8 марта разным знакам зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака