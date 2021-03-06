Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 апреля в России?

|
Егор Измалкин
1 955

После перерасчета размер средней социальной пенсии в стране вырастет почти до десяти тысяч рублей в месяц.

Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 апреля в России?

Фото: Depositphotos / yli9445yli9445

Жителей России ожидает очередное повышение пенсий и других выплат с 1 апреля. Их размер увеличат на 2,6% в соответствии с процентом роста прожиточного минимума пенсионера.

Как стало известно ФАН, индексация затронет получателей социальных и государственных пенсий. Первые из них полагаются гражданам, которые не добрали стаж или пенсионные баллы до страховой пенсии, например, инвалидам. Ко второй группе относятся некоторые государственные служащие, ветераны и инвалиды войны, Герои Советского Союза и Герои России, граждане, которые пострадали от техногенных катастроф, а также вдовы военных, родители погибших призывников.

Размер средней социальной пенсии после перерасчета в России вырастет почти до десяти тысяч рублей в месяц. При этом в данную сумму не будут включены региональные надбавки. Кроме того, дети-инвалиды смогут получать в качестве выплат по 16 тысяч рублей, а инвалиды с детства — 11 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.43
0.64 88.93
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:09
«Красивый до безумия»: как выглядел «король гламура» Зверев до пластики? — фото
11:51
Онкобольной мужчина напал с топором на дочь и ее бойфренда в Москве
11:39
Коронавирус диагностирован у помощника президента РФ Орешкина
11:24
От инсульта до гангрены: к чему может привести онемение конечностей?
11:08
Свадьба в Лас-Вегасе: Николас Кейдж женился в пятый раз
10:51
Почему мужчины чаще женщин инфицируются COVID-19? — отвечает врач

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Болезни им не страшны: ТОП-5 знаков зодиака с богатырским здоровьем
Импульсивные дамы: Женщины каких знаков зодиака не сдерживают эмоции?
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака