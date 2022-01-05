Хворь на двоих: почему близнецы страдают одинаковыми болезнями и могут вместе от них умереть

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист Эксклюзив 1 641

Генетик Валерий Ильинский рассказал, насколько однояйцевые и разнояйцовые близнецы подвержены недугам друг друга.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jean-Claude Cohen; 5-tv.ru

Накануне умер второй из братьев-близнецов Богдановых — известных французских телеведущих и шоуменов. Больше всего людей поразило, что Григорий и Игорь ушли друг за другом, с разницей лишь в несколько дней. Причем, оба умерли от коронавируса, второй из братьев заразился от первого. Случайность это или закономерность, в интервью 5-tv.ru оценил генетик Валерий Ильинский, директор медико-генетического центра Genotek. По его мнению, риск развития одинаковых заболеваний у близнецов достаточно высок, однако есть и другие факторы, влияющие на появление недугов. 

По словам специалиста, например, онкологические заболевания напрямую связаны с генетической предрасположенностью, которая возникает из-за соответствующих мутаций, именно поэтому наследственность повышает риск развития рака. 

«Близнецы бывают однояйцевые и разнояйцовые. Разнояйцовые совпадают примерно на 50% как обычные братья и сестры. Однояйцевые близнецы совпадают полностью и все генетические предрасположенности, которые есть у одного из однояйцевых близнецов есть и у другого. Поэтому если у кого-то есть определенные мутации, повышающие риск развития какого-то онкологического заболевания, то можно сказать, что и у второго близнеца есть та же мутация», — рассказал генетик.

Однако не все так просто, несмотря на повышенный риск, помимо наследственности, появление болезни может быть связано с другими причинами.

«Кроме генетической предрасположенности на развитие онкологии могут влиять и внешние факторы. Поэтому можно сказать, что риск повышен, но не составляет 100%», — сообщил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая существует взаимосвязь между развитием онкологического заболевания и группой крови.

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