Пожар возник на Оби под Нижневартовском, предположительно, из-за ЧП на нефтепроводе
| Нюра Незванова Происшествия 1 404
О возгорании сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Фото, видео: МЧС РФ
Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском. Об этом глава Росприроднадзора рассказала в своем Instagram.
Возгорание, по ее словам, было обнаружено 6 марта. Причиной ЧП стала, предположительно, авария на подводном трубопроводе.
Она также сообщила, что на место направляются инспекторы службы Росприроднадзора для установления причин произошедшего и оценки вреда экологии.
Площадь возгорания, предварительно, составляет 1000 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек, мужчина получил ожоги лица и спины.
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