Пожар возник на Оби под Нижневартовском, предположительно, из-за ЧП на нефтепроводе

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Нюра Незванова
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О возгорании сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Фото, видео: МЧС РФ

Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском. Об этом глава Росприроднадзора рассказала в своем Instagram.

Возгорание, по ее словам, было обнаружено 6 марта. Причиной ЧП стала, предположительно, авария на подводном трубопроводе.

Она также сообщила, что на место направляются инспекторы службы Росприроднадзора для установления причин произошедшего и оценки вреда экологии.

Площадь возгорания, предварительно, составляет 1000 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек, мужчина получил ожоги лица и спины.

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