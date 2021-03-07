После споров о наследстве Марьянова Жорин разъяснил принципы раздела имущества между супругами и родителями

Зачастую скорбь от утраты близкого человека отходит на второй план, когда дело касается раздела наследства. Претенденты на имущество забывают даже о родственных связях, желая ухватить кусок побольше.

Накануне стало известно о неутихающей борьбе за наследство покойного актера Дмитрия Марьянова. Конфликт интересов возник у отца артиста и его вдовы Ксении Бик, которые не могут поделить загородный дом и три квартиры, принадлежащие актеру. Женщина пыталась извлечь выгоду для себя, запросив повторную экспертизу имущества. Однако сама оказалась в невыгодном положении, поскольку стоимость жилплощади и, как следствие, доля отца покойного Марьянова за несколько лет увеличились.

В связи с этой спорной ситуацией 5-tv.ru обратился за комментарием к звездному адвокату Сергею Жорину, который в эксклюзивном интервью разъяснил, что говорится в законе о случаях, когда наследников несколько, а среди них — овдовевшие супруг или супруга.

По словам юриста, если умирает человек, у которого есть несколько наследников первой очереди (это могут быть жена, родители, ребенок), то изначально из его имущества выделятся так называемая супружеская доля — это половина всей собственности, нажитой в браке. Эта часть не входит в общую наследственную массу.

Оставшееся имущество делится между ближайшими родственниками покойного в равных долях.

«В супружескую долю входит имущество, которое куплено в период брака на деньги, заработанные также в период брака. Если имущество куплено в период брака, но на деньги добрачные, и это будет установлено в ходе судебного разбирательства, то это имущество не является супружеской долей. <…> По общему правилу каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. Если стороной не будут доказаны эти обстоятельства, то суд будет исходить из других обстоятельств», — пояснил Жорин.

При этом юрист подчеркнул, что наследники вправе либо потребовать долю, которая им причитается, либо попросить выплатить стоимость их доли. В случае разногласий родственников покойного о цене их части наследства, суд по ходатайству одной из сторон назначает специальную оценочную экспертизу.

«В случае если по окончании оценочной экспертизы одна из сторон обоснованно заявит о недоверии, представит рецензию, суд вправе назначить повторную экспертизу для установления рыночной стоимости того или иного имущества», — добавил адвокат.

Именно такая повторная экспертиза по оценке стоимости имущества Дмитрия Марьянова и была назначена по требованию его вдовы Ксении Бик. Однако ее результаты едва ли осчастливили женщину. Так, за несколько лет цена на трехкомнатную квартиру, в которой живет сейчас вдова Марьянова с его сыном, выросла с 18,2 до 21,8 миллиона рублей