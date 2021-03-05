Вдова Марьянова перехитрила сама себя с экспертизой по разделу наследства

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Екатерина Бородина
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Результаты повторного исследования оказались не в пользу женщины.

Вдова Марьянова перехитрила сама себя с экспертизой по разделу наследства

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Родственники покойного актера Дмитрия Марьянова до сих пор делят его наследство. Конфликт интересов возник у отца артиста и его вдовы Ксении Бик, об этом сообщает MK.RU.

Речь идет о загородном доме, и трех квартирах Марьянова — на Хорошевском шоссе, Штурвальной улице и в Малом Песчаном переулке. Первоначальная экспертиза по оценке стоимости, которую заказал отец актера не устроила Ксению Бик.

Вдова ходатайствовала о повторном анализе стоимости квадратных метров, однако вторая экспертиза едва ли осчастливила женщину. Так, за несколько лет цена на трехкомнатную квартиру, в которой живет сейчас вдова Марьянова с его сыном, выросла с 18,2 до 21,8 миллиона рублей, что совсем не на руку Ксении Бик, пишет издание. Немного увеличилась и стоимость доли в квартире на Штурвальной улице, хотя примерно на ту же сумму снизилась в цене стоимость дачи.

Инициатива обернулась против самой женщины. По словам представителя сына актера Данила, отец Марьянова будет уточнять иск в связи с новыми ценами на недвижимость. Ведь повышение стоимости влияет на размер денежной компенсации и размер долей.

Актер Дмитрий Марьянов трагически погиб в октябре 2017 года после пребывания в неофициальном реабилитационном центре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о разделе наследства Валентины Легкоступовой между ее мужем и детьми от других мужчин.

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