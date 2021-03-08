Вяльбе прокомментировала скандал с участием Большунова и Клебо на ЧМ

У российской стороны не было шанса добиться второго «золота» для Александра Большунова, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

Так она прокомментировала решение судей чемпионата мира по лыжным видам спорта дисквалифицировать норвежского лыжника Йоханнеса Клебо и отдать второе место в прошедшем марафоне на 50 километров Большунову.

«Хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, я думаю, он не сильно расстроился. Два золота? Ну, прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее в ходе марафона на чемпионате мира произошел скандальный инцидент, когда на самом финише Клебо сломал палку Большунову, из-за чего тот не смог побороться за первое место с самим Клебо и его соотечественником Эмилем Иверсеном. В итоге российский гонщик пришел к финишу третьим.

После того как сборная России подала протест, Клебо был дисквалифицирован, при этом медаль за первое место судьи отдали Иверсену, а за второе — Большунову. Бронза при таком раскладе досталась еще одному норвежскому лыжнику Симену Хегстаду Крюгеру.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на церемонии награждения Большунов отказался вешать серебряную медаль на шею. Также он заявил, что считает дисквалификацию Клебо бессмысленной для себя и не знает, какой судейский вердикт его бы устроил.