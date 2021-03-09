Генпрокуратура назвала лидирующие по числу взяток регионы
В ведомстве отметили, что первые позиции традиционно занимают субъекты, где принимаются самые важные решения.
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В Генпрокуратуре назвали регионы Российской Федерации, которые оказались лидерами по уровню коррупции. Так Москва стала первой по числу выявленных случаев взяточничества за минувшие 12 месяцев, пишет РИА Новости.
Коррупционную пятерку замкнула Республика Башкортостан. Далее в списке оказались Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.
Меньше всего взяточников оказалось в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Костромской и Магаданской областях.
По словам Балдина, в коррупционных сводках всегда оказываются первыми те регионы страны, в которых принимаются самые важные решения, связанные с экономикой, располагаются федеральные органы власти и располагаются крупнейшие промышленные предприятия.
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