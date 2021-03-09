Генпрокуратура назвала лидирующие по числу взяток регионы

В Генпрокуратуре назвали регионы Российской Федерации, которые оказались лидерами по уровню коррупции. Так Москва стала первой по числу выявленных случаев взяточничества за минувшие 12 месяцев, пишет РИА Новости.

«Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область», — заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Коррупционную пятерку замкнула Республика Башкортостан. Далее в списке оказались Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Меньше всего взяточников оказалось в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Костромской и Магаданской областях.

По словам Балдина, в коррупционных сводках всегда оказываются первыми те регионы страны, в которых принимаются самые важные решения, связанные с экономикой, располагаются федеральные органы власти и располагаются крупнейшие промышленные предприятия.