Генпрокуратура назвала лидирующие по числу взяток регионы

|
Анна Васильева
1 785

В ведомстве отметили, что первые позиции традиционно занимают субъекты, где принимаются самые важные решения.

Генпрокуратура назвала лидирующие по числу взяток регионы

Фото: Depositphotos / Lihodeev

В Генпрокуратуре назвали регионы Российской Федерации, которые оказались лидерами по уровню коррупции. Так Москва стала первой по числу выявленных случаев взяточничества за минувшие 12 месяцев, пишет РИА Новости.

«Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область», — заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Коррупционную пятерку замкнула Республика Башкортостан. Далее в списке оказались Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Меньше всего взяточников оказалось в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Костромской и Магаданской областях.

По словам Балдина, в коррупционных сводках всегда оказываются первыми те регионы страны, в которых принимаются самые важные решения, связанные с экономикой, располагаются федеральные органы власти и располагаются крупнейшие промышленные предприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейские, педагоги, а также работники колоний и тюрем стали лидерами своеобразного антирейтинга. Представители именно этих профессий и сфер деятельности чаще других берут мелкие взятки.

Читайте также

-15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.43
0.64 88.93
-0.01
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

10:40
Фанаты и ненавистники Manizhа поспорили из-за ее победы в отборе на «Евровидиние»
10:34
Тонкий лед: спасатели по всей России перешли на усиленное дежурство
10:20
Более 20 детей госпитализировали в Махачкале с признаками отравления
10:19
Названа причина смерти главного тренера МХЛ «Красная Армия»
10:08
Тело иностранного гражданина найдено в столичном фитнес-клубе
10:04
«Пять дней не общались»: Агутин рассказал о ссоре с Градским на шоу «Голос»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
Кто такая Manizha и зачем певица едет на «Евровидение-2021»
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью
Вполоборота: Европа на пороге очередного локдауна обратилась к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака