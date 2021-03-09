В России упростили досрочный выход на пенсию для некоторых специалистов

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Анна Васильева
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Теперь в стаж работы ряда специалистов будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

В России упростили досрочный выход на пенсию для некоторых специалистов

Фото: Известия / Александр Казаков

Ряду категорий работников в России стало проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, обучение и дополнительное профессиональное образование будут засчитывать в стаж работы учителей, летчиков, врачей и пожарных. В эти периоды работодатели будут обязаны сохранять за сотрудниками их рабочие места и зарплаты, а также делать отчисления в пенсионное страхование.

Право на досрочную пенсию будет зависеть от возраста трудящегося, пенсионных коэффициентов, стажа и профессии. Даже количество детей будет влиять на то, когда специалисты отправятся на заслуженный отдых.

Кроме вышеперечисленных специальностей, досрочную пенсию получат: водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.

Ранее правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам спикера верхней палаты парламента, вопрос может быть решен уже в ближайшее время.

5-tv.ru писал, что с 7 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) для включения в электронную трудовую книжку всего стажа работы. В Минтруде разъяснили, как действовать, чтобы не потерять отметки о предыдущих местах трудовой деятельности.

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