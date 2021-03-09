В России упростили досрочный выход на пенсию для некоторых специалистов
Теперь в стаж работы ряда специалистов будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.
Фото: Известия / Александр Казаков
Ряду категорий работников в России стало проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно документу, обучение и дополнительное профессиональное образование будут засчитывать в стаж работы учителей, летчиков, врачей и пожарных. В эти периоды работодатели будут обязаны сохранять за сотрудниками их рабочие места и зарплаты, а также делать отчисления в пенсионное страхование.
Право на досрочную пенсию будет зависеть от возраста трудящегося, пенсионных коэффициентов, стажа и профессии. Даже количество детей будет влиять на то, когда специалисты отправятся на заслуженный отдых.
Кроме вышеперечисленных специальностей, досрочную пенсию получат: водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.
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