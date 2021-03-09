Мистика или судьба? Как случайный спор сделал Татьяну Полякову популярной

Татьяны Поляковой, автора более 90 «авантюрных детективов», не стало 8 марта. Она входила в ТОП-10 самых издаваемых авторов России и неоднократно становилась обладательницей различных премий. Многие произведения писательницы экранизированы.

Татьяна Полякова родилась в 1959 году во Владимире. После окончания филологического факультета Ивановского госуниверситета она пришла работать в детский сад. Там женщина трудилась 14 лет. Тяга к писательству у Татьяны проявилась еще в детстве, но самый первый приключенческий детектив так и не вышел в свет.

Судьбоносный спор

Сюжет первого серьезного произведения родился в необычных обстоятельствах: Татьяна с подругой поздно вечером возвращалась из гостей, преодолевая снег и ветер. Тогда подруга Поляковой для того, чтобы разрядить обстановку, пошутила про чемодан с миллионом долларов. Позднее Татьяна, вдохновившаяся фразой подруги, придумала историю об аварии и дипломате с миллионом.

Спустя всего несколько дней Полякова поспорила с приятелем, считавшим, что написать любовную или детективную историю — нелегкая задача. Та самая недавняя идея и стала основой первого рассказа «Ставка на слабость». Проигравший спор друг отправил рукопись в издательство, которое впоследствии предложило Татьяне контракт.

Вещий сон о «Тонкой штучке»

Мистика окружала Татьяну Полякову не только в книгах, но и в реальной жизни. Ей, например, часто снились вещие сны. В одном из них Полякова увидела себя на премьере фильма, снятого по ее произведению. Это случилось задолго до того, как Татьяна начала писать детективы. Полякова оказалась в окружении актеров Александры Захаровой и Игоря Бочкина. Тогда женщина не предала сновидению особого значения. Спустя несколько лет в Москве на премьере фильма «Тонкая штучка», стоя рядом с Захаровой и Бочкиным, Татьяна вспомнила ту ночь.

Советы сына-следователя

Близкие Татьяны быстро привыкли к ее популярности. Семья не мешала ее творчеству, а, наоборот, помогала. Однажды сын, который работает в Следственном комитете, подсказал матери, как «убить человека». Конечно, такой совет понадобился писательнице исключительно в профессиональных целях. Полякова хотела отравить своего персонажа, но сын решил, что будет лучше, если герой упадет на пол в ванной и ударится головой. Для родственников подобная беседа по телефону не казалась странной, чего не скажешь о водителе такси, который стал случайным свидетелем разговора.

Напомним, что Полякова известна читателям, как автор почти сотни «авантюрных детективов». Многие из них были экранизированы. Например, «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли. А последней был четырехсерийный фильм — «Барышня и хулиган», который вышел на экраны в 2017 году.

Мистика до последнего дня

В интервью 5-tv.ru шокированный смертью Татьяны известный писатель и автор сценария к фильму «Тонкая штучка» Аркадий Инин обратил внимание на еще одно мистическое совпадение в жизни Поляковой.

«Как знак судьбы — вчера (в день смерти — Прим.ред.) по ТВ показывали наш с ней фильм „Тонкая штучка“. Я оглушен — ушел хороший человек. Больше пока ничего сказать не могу», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяны Поляковой не стало в международный женский день на 62-м году жизни. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, с которым, как сообщают друзья, писательница боролась последние годы.