«Не имеет никакого отношения»: Петросян признался, что никогда не отдаст Степаненко

Очередное заседание насчет раздела имущества звездной пары юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялось во вторник, 9 марта. Супруги подали на развод три года назад, однако до сих пор не смогли решить судьбу нескольких квартир, машин и предметов искусства.

Российский артист эстрады прибыл на заседание вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным, слушание длилось несколько часов. Во время своего выступления в суде юморист из всего имущества особенно выделил свою коллекцию предметов искусства.

«Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе», — поделился деталями заседания источник Starhit.ru.

Составление перечня всего имущества, которое супруги собираются делить, заняло несколько лет, а сам список включает в себя больше 500 страниц. Согласно данным 5-tv.ru, общая стоимость всех вещей превысила два миллиарда рублей. Бывшие супруги делят несколько люксовых автомобилей, пять парковочных мест за 25 миллионов рублей, и шестизначные суммы на нескольких банковских счетах. Но главный предмет спора — это, конечно, недвижимость. На кону — 12 квартир. Почти все — в историческом центре столицы. Помимо этого, есть еще особняк в Подмосковье за 160 миллионов.

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