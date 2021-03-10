«Не имеет никакого отношения»: Петросян признался, что никогда не отдаст Степаненко

|
Екатерина Бородина
1 112

Во вторник состоялось очередное заседание по разделу имущества звездной пары.

«Не имеет никакого отношения»: Петросян признался, что никогда не отдаст Степаненко

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Очередное заседание насчет раздела имущества звездной пары юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялось во вторник, 9 марта. Супруги подали на развод три года назад, однако до сих пор не смогли решить судьбу нескольких квартир, машин и предметов искусства.

Российский артист эстрады прибыл на заседание вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным, слушание длилось несколько часов. Во время своего выступления в суде юморист из всего имущества особенно выделил свою коллекцию предметов искусства.

«Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе», — поделился деталями заседания источник Starhit.ru.

Составление перечня всего имущества, которое супруги собираются делить, заняло несколько лет, а сам список включает в себя больше 500 страниц. Согласно данным 5-tv.ru, общая стоимость всех вещей превысила два миллиарда рублей. Бывшие супруги делят несколько люксовых автомобилей, пять парковочных мест за 25 миллионов рублей, и шестизначные суммы на нескольких банковских счетах. Но главный предмет спора — это, конечно, недвижимость. На кону — 12 квартир. Почти все — в историческом центре столицы. Помимо этого, есть еще особняк в Подмосковье за 160 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «самом дорогом подарке», который получила молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова на 8 марта.

Читайте также

-14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
74.04
-0.22 87.96
-0.21
ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет больше других в эру Водолея

Последние новости

16:02
Жители Казахстана на повозке с лошадью пытались ограбить Байконур
15:55
Польша признала, что Россия достроит «Северный поток — 2»
15:54
Россиянам без биометрии хотят отказывать в некоторых госуслугах
15:39
Зеленый свет для «Спутника V»: ЕС намерен пустить привившихся российской вакциной
15:35
«Ребята, зацените мой офис»: сын Валерии похвастался работой в Дубае
15:20
Материтесь и плачьте: что можно и категорически нельзя делать в постели

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет больше других в эру Водолея
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака
Старая дева: ТОП-3 женских знака зодиака, которые не мечтают о замужестве
Мистика или судьба? Как случайный спор сделал Татьяну Полякову популярной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака