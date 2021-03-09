Умер звезда фильма «Начальник Чукотки» Иосиф Конопацкий
Народный артист РСФСР, игравший также в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался 8 марта в возрасте 95 лет. Обстоятельства его смерти устанавливаются.
Фото: Кадр из фильма "713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ" (1962)
Умер звезда фильма «Начальник Чукотки» Иосиф Конопацкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Академического театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова. По его словам, народный артист РСФСР скончался в понедельник, 8 марта, в Норвегии в возрасте 95 лет.
«Иосиф Николаевич скончался 8 марта в норвежском городе Тронхейме, где он жил последние годы», — сообщил Новиков.
Иосиф Конопацкий родился 4 октября 1925 года. Актерское мастерство он начал постигать с детства и уже в 1940-м стал выходить на сцену. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе, позже он играл в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре.
В 29 лет он продолжил свою актерскую деятельность уже в Ленинграде. Сначала он выступал в Театре имени Ленсовета, а с 1970 в течение 30 лет он трудился на сцене Театра имени Комиссаржевской. В 2000 году Иосиф Конопацкий вышел на пенсию спустя 60 лет актерской деятельности.
Помимо работы в театрах Иосиф Конопацкий много снимался в кино и сериалах. Его фильмография насчитывает более 40 работ. Он играл роли в таких картинах, как «Иду на грозу», «Рожденная революция», «Начальник Чукотки», «День солнца и дождя», «Улицы разбитых фонарей — 9», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Не болит голова у дятла», «Девушка и Гранд», «Время летать» и многих других.
Будучи на пенсии Иосиф Конопацкий часто выступал с поэтическими концертами в Петербурге, а также городах Норвегии и Исландии.
Его дочь заслуженная артистка России Ирина Конопацкая — актриса петербургского театра «Балтийский дом». Обстоятельства смерти народного артиста РСФСР устанавливаются. Дата и место прощания с актером пока также не известны.
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