Умер звезда фильма «Начальник Чукотки» Иосиф Конопацкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Академического театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова. По его словам, народный артист РСФСР скончался в понедельник, 8 марта, в Норвегии в возрасте 95 лет.

«Иосиф Николаевич скончался 8 марта в норвежском городе Тронхейме, где он жил последние годы», — сообщил Новиков.

Иосиф Конопацкий родился 4 октября 1925 года. Актерское мастерство он начал постигать с детства и уже в 1940-м стал выходить на сцену. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе, позже он играл в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре.

В 29 лет он продолжил свою актерскую деятельность уже в Ленинграде. Сначала он выступал в Театре имени Ленсовета, а с 1970 в течение 30 лет он трудился на сцене Театра имени Комиссаржевской. В 2000 году Иосиф Конопацкий вышел на пенсию спустя 60 лет актерской деятельности.

Помимо работы в театрах Иосиф Конопацкий много снимался в кино и сериалах. Его фильмография насчитывает более 40 работ. Он играл роли в таких картинах, как «Иду на грозу», «Рожденная революция», «Начальник Чукотки», «День солнца и дождя», «Улицы разбитых фонарей — 9», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Не болит голова у дятла», «Девушка и Гранд», «Время летать» и многих других.

Будучи на пенсии Иосиф Конопацкий часто выступал с поэтическими концертами в Петербурге, а также городах Норвегии и Исландии.

Его дочь заслуженная артистка России Ирина Конопацкая — актриса петербургского театра «Балтийский дом». Обстоятельства смерти народного артиста РСФСР устанавливаются. Дата и место прощания с актером пока также не известны.