Не навреди: что нельзя делать на первом свидании с представителями разных знаков зодиака

Первое свидание — ключевой этап в построении взаимоотношений. Это важное событие, к которому необходимо тщательно подготовиться: подобрать подходящий наряд и определиться с идеальным местом для встречи. Помимо этого, важно учесть стоп-действия, которые могут привести к провалу и не дадут вам второго шанса. Что категорически нельзя делать на первом свидании с представителями разных знаков зодиака, 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Овен

Овны не терпят банальностей, поэтому классический подход в кафе, кино или прогулка по парку их не впечатлит. Скорее всего, на таком свидании представитель этого знака зодиака заскучает. Необходимо проявить фантазию и изобретательность — тогда Овен охотно согласится продолжить общение.

Телец

Тельцы любят посещать проверенные места, поэтому хороший ресторан будет идеальным местом для первой встречи. Представители этого знака зодиака не оценят авантюр и экстремальных свиданий.

Близнецы

Для них самым важным на свидании является собеседник, в особенности, уровень его интеллекта и способность поддержать разговор. Немаловажным фактором для Близнецов является наличие общих интересов. Самый верный способ провалить рандеву с представителем данного знака зодиака –замкнуться и ничего о себе не рассказывать.

Рак

Взаимопонимание и душевная близость — залог идеального свидания с Раками. Молчаливость и скрытность могут испортить о вас впечатление. Лучший способ коммуникации с Раками — искренность и готовность поделиться какими-нибудь историями из жизни.

Лев

Представители этого знака зодиака обожают внимание, поэтому забирать у Львов этот драгоценный ресурс категорически нельзя. Львы не захотят встретиться с вами еще раз, если вы вдруг решите поговорить с ними о достоинствах других людей, при этом оставляя этот знак зодиака в стороне.

Дева

Представители земной стихии очень практичны, они крайне ценят свое время. Лучший способ провалить свидание с мужчиной-Девой — это назначить встречу в месте, которое не принесет никакой практической пользы, например, устроить свидание в ресторане.

Весы

Они не любят, когда партнер начинает заботиться о них, как о детях. Это единственное, что может не понравиться Весам во время знакомства, поэтому с ними проще всего.

Скорпион

Скорпион любит быть главным и чувствует себя максимально комфортно, находясь на своей территории, поэтому нежелательно приглашать Скорпионов на первую встречу в неизвестное и чуждое им место.

Стрелец

Этот знак зодиака обожает экзотику и хочет, чтобы первое свидание было интересным. Постарайтесь устроить встречу в оригинальном и запоминающемся месте. Во время свидания вам придется вести себя небанально — только так можно заинтересовать Стрельца.

Козерог

Они очень консервативны и как правило на первом свидании держат дистанцию. Козероги ценят в собеседнике интеллект и образованность, поэтому постарайтесь занять их интересным разговором, тогда ваши шансы на успех с этим знаком зодиака значительно повысятся.

Водолей

Водолеи — большие дети, они ценят внутреннюю свободу и непринужденность в действиях. На свидании с представителем данного знака зодиака нельзя держаться отстраненно и холодно, а тем более как-либо давить на него и что-то требовать, иначе вас ожидает полный провал.

Рыбы

Очень чувствительны и восприимчивы, заботливы, но при этом очень обидчивы. Поэтому любая грубость или нарушение личных границ, скорее всего, оттолкнет Рыб и они откажутся продолжить общение с вами.

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