Жена Павла Мамаева рассказала, зачем ей нужен адвокат для развода

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Анна Васильева
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О том, что Алана Мамаева решила расторгнуть брак с футболистом, стало известно 10 марта.

Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva

Жена полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева Алана объяснила, зачем им с супругом понадобились представители в суде. В разделе сторис в Instagram модель сообщила, что вопрос насчет адвокатов стал самым часто задаваемым после того, как она объявила о намерении развестись со спортсменом.

«Отвечу на частый вопрос: „Зачем же адвокаты?“. Затем, что они будут представлять нас в суде и нам не нужно физически там находиться, и привлекать внимание журналистов», — пояснила модель.

Instagram @alana_mamaeva

Алана Мамаева объявила о разводе с мужем-футболистом Павлом Мамаевым вечером 10 марта. Еще в начале месяца модель сообщила подписчикам в Instagram, что уличила супруга в измене. Позже предполагаемая разлучница Ирен Гарсия, модель и адвокат, заявила, что собирается судиться с Мамаевой.

На другой день после скандала жену спортсмена нашли в бессознательном состоянии в квартире в Москве и экстренно госпитализировали. Выяснилось, что Мамаева отравилась. 9 марта Алана сообщила, что ей стало лучше. Однако в тот же день испанская модель Ирен Гарсия рассказала в сети о своей беременности.

Футболист ФК «Ростов» — второй муж Аланы Мамаевой. В браке на свет появилась дочь Алиса. Первым мужем модели был трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. От него модель родила сына Алекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что таролог рассказала, какое будущее ждет Алану Мамаеву и ее мужа-футболиста.

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