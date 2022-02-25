Это развод: ТОП-5 российских футболистов, которые невыгодно расстались с женами

Громкий развод футболиста Павла Мамаева с супругой Аланой и их споры по разделу имущества оказались не таким уж уникальным случаем. Бывшая супруга претендует на получение после расставания 270 миллионов рублей. На фоне этого издание ФАН вспоминает другие истории, когда отечественным любителям погонять мяч за деньги очень дорого обходились расставания.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Instagram @andrey.arshavin10, @baranovskaya_tv

Официальной женой экс-игрока сборной России и петербургского «Зенита» телеведущая так и не стала, хоть и потратила на него десять лет своей жизни. Юлия родила спортсмену троих детей, а расставание с ним пережила, будучи на последних месяцах беременности. О своем решении прервать с ней отношения Аршавин сообщил по телефону. С тех пор прошло много лет, но конфликт между футболистом и ведущей продолжается. Аршавин через суд регулярно добивается снижения размера алиментов, которые платит детям Барановской.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

РИА Новости /Игорь Руссак

От гражданской жены футболист перешел к уже официальной. Свадьбу с журналисткой он сыграл в 2016 году, хотя пара уже встречалась продолжительное время. Развод, впрочем, случился уже через год — Алиса обвинила его в изменах. Процесс тянулся пару лет, окончательно супруги расстались в 2019-м. В браке у них родилась дочь Есения, которой игрок теперь выплачивает одну восьмую своего дохода.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

ТАСС / Алексей Даничев

Брак бывшего игрока «Зенита» с дочкой сенатора продлился три года — с 2015-го по 2018-й. Расставались супруги со скандалом: Милана обвиняла футболиста в изменах и насилии, он заявлял, что жена употребляет наркотики. Сыну от этого союза, Артемию, спортсмен выплачивает одну шестую своего дохода.

До брака с Тюльпановой Кержаков был в отношениях с Екатериной Сафроновой. Официальной женой она не была, но родила игроку сына Игоря. После расставания спортсмен смог лишить бывшую возлюбленную родительских прав и теперь воспитывает отпрыска сам.

В самом первом браке с Марией Головой у футболиста родилась дочь Дарья. После развода в 2010 году бывшие супруги договорились вместе заботиться о ребенке. Однако известно, что Кержаков не всегда добросовестно исполняет свои отцовские обязанности и копит долги бывшей жене. В частности, в 2020 году против него возбудили производство по долгу в пять миллионов рублей.

Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко

Instagram @taras2686, @tarasov23

На гимнастке футболист был женат с 2008 года по 2012-й. В браке у пары родилась дочь Ангелина. После того как игрок ушел от Пономаренко к Ольге Бузовой, экс-супруга пыталась отсудить у него часть имущества, однако потерпела фиаско. Зато смогла добиться, чтобы ей и ребенку он платил ежемесячно фиксированную сумму — 198 тысяч рублей. После того как у спортсмена накопился долг по алиментам в 16 миллионов рублей, экс-жена обратилась в суд и выиграла не только эту сумму, но и увеличение ежемесячной выплаты до 480 тысяч рублей в месяц.

Брак с ведущей «Дома-2» продлился с 2012 года по 2016-й. Но Бузова не стала требовать от бывшего никаких компенсаций, так как детей у них нет. Периодически она заявляла, что отсудит у него часть совместно нажитого имущества, но до дела так и не дошло.

Денис Глушаков и Дарья Шрамченко

РИА Новости /Владимир Федоренко

Денис и Дарья — земляки, оба выросли в Ростовской области. Поженились они в 2009 году и жили счастливо до лета 2018 года. В разгар ЧМ по футболу жена обвинила Глушакова в изменах и затеяла развод. Он приобрел скандальный оттенок — здесь были и обвинения в угрозах физической расправой со стороны футболиста, и компромат. В итоге пару развели, и суд обязал игрока выплатить ей компенсацию в 42 миллиона рублей. Кроме того, на содержание двух детей Глушаков должен платить 33% заработков и сто тысяч лично бывшей жене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Павла Мамаева скупала имущество втайне от Аланы, пока та ждала мужа из колонии.