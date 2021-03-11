«Сто раз тебе говорила!» — дочь Леры Кудрявцевой отругала мать за грязную тарелку

|
Екатерина Бородина
1 076

Поклонники знаменитости были очарованы неподдельным возмущением девочки.

Фото, видео: Instagram @leratv

Двухлетняя дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша постоянно радует родителей своими умилительными выходками, видео с которыми знаменитость выкладывает на личной странице в Instagram. Телеведущая даже задумалась о создании отдельного аккаунта для Маши, так как юная непоседа уже успела собрать себе армию поклонников.

Недавно Кудрявцева запечатлела как дочь ругается на нее из-за грязной посуды, которую ей приходится мыть. Между знаменитостью и ребенком состоялся забавный диалог.

«Вот как я буду из грязной тарелки есть? Как?» — возмущенно обратилась к матери девочка

«Доченька, ну, видишь, как бы…», — едва сдерживая смех, попыталась оправдаться телеведущая

«Сто раз тебе говорила, что не стоит из грязной тарелки есть!» — недовольно заключила Маша.

Instagram @leratv

Поклонники звезды нашли уморительным возмущение девочки и даже посоветовали отдать ее в театральное.

«Мама нифига не понимает. Сто раз тебе говорила и говорила. Обожаю это чудо!»

«Какая милашка, такая хозяюшка растет!»

«Отдайте ее в театральное! Такая мимика и взгляд! Настоящая деловая колбаса», — написали пользователи.

Это не первый ребенок телеведущей Леры Кудрявцевой. Помимо дочери Маши, которая родилась в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым, у знаменитости есть сын Жан от первого брака с барабанщиком Сергеем Ленюком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева расплакалась при виде тяжелобольного Сергея Сафронова.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.51
0.01 87.80
0.04
Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
«Живого места нет»: бетономешалка раздавила два автомобиля под Москвой
18:27
ЕС на полгода продлил санкции против России, введенные из-за Украины
18:18
Замужняя 25-летняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
18:18
«Статья раздора»: американские аналитики переругались из-за России
18:03
Видео: задолжавшего три миллиона по штрафам за ПДД выковыривали из Land Cruiser
18:00
Семейная мастерская «Сенеж» обещает раскрыть секрет семейного счастья

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для всех знаков зодиака
«Очень тяжело»: жена Михалкова попросила прощения у умершего модельера Арнгольдта
Страшны во гневе: пять самых вспыльчивых знаков зодиака среди мужчин и женщин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака