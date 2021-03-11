«Сто раз тебе говорила!» — дочь Леры Кудрявцевой отругала мать за грязную тарелку
Поклонники знаменитости были очарованы неподдельным возмущением девочки.
Фото, видео: Instagram @leratv
Двухлетняя дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша постоянно радует родителей своими умилительными выходками, видео с которыми знаменитость выкладывает на личной странице в Instagram. Телеведущая даже задумалась о создании отдельного аккаунта для Маши, так как юная непоседа уже успела собрать себе армию поклонников.
Недавно Кудрявцева запечатлела как дочь ругается на нее из-за грязной посуды, которую ей приходится мыть. Между знаменитостью и ребенком состоялся забавный диалог.
«Вот как я буду из грязной тарелки есть? Как?» — возмущенно обратилась к матери девочка
«Доченька, ну, видишь, как бы…», — едва сдерживая смех, попыталась оправдаться телеведущая
«Сто раз тебе говорила, что не стоит из грязной тарелки есть!» — недовольно заключила Маша.
Поклонники звезды нашли уморительным возмущение девочки и даже посоветовали отдать ее в театральное.
«Мама нифига не понимает. Сто раз тебе говорила и говорила. Обожаю это чудо!»
«Какая милашка, такая хозяюшка растет!»
«Отдайте ее в театральное! Такая мимика и взгляд! Настоящая деловая колбаса», — написали пользователи.
Это не первый ребенок телеведущей Леры Кудрявцевой. Помимо дочери Маши, которая родилась в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым, у знаменитости есть сын Жан от первого брака с барабанщиком Сергеем Ленюком.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева расплакалась при виде тяжелобольного Сергея Сафронова.
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