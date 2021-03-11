Двухлетняя дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша постоянно радует родителей своими умилительными выходками, видео с которыми знаменитость выкладывает на личной странице в Instagram. Телеведущая даже задумалась о создании отдельного аккаунта для Маши, так как юная непоседа уже успела собрать себе армию поклонников.

Недавно Кудрявцева запечатлела как дочь ругается на нее из-за грязной посуды, которую ей приходится мыть. Между знаменитостью и ребенком состоялся забавный диалог.

«Вот как я буду из грязной тарелки есть? Как?» — возмущенно обратилась к матери девочка

«Доченька, ну, видишь, как бы…», — едва сдерживая смех, попыталась оправдаться телеведущая

«Сто раз тебе говорила, что не стоит из грязной тарелки есть!» — недовольно заключила Маша.

Instagram @leratv

Поклонники звезды нашли уморительным возмущение девочки и даже посоветовали отдать ее в театральное.

«Мама нифига не понимает. Сто раз тебе говорила и говорила. Обожаю это чудо!»

«Какая милашка, такая хозяюшка растет!»

«Отдайте ее в театральное! Такая мимика и взгляд! Настоящая деловая колбаса», — написали пользователи.

Это не первый ребенок телеведущей Леры Кудрявцевой. Помимо дочери Маши, которая родилась в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым, у знаменитости есть сын Жан от первого брака с барабанщиком Сергеем Ленюком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева расплакалась при виде тяжелобольного Сергея Сафронова.