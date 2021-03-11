Хочешь денег — стригись: астролог рассказала, когда идти к парикмахеру в марте

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Екатерина Бородина
Эксклюзив 1 574

Астролог Елена Егорова дала совет по привлечению финансового потока в жизнь с помощью смены прически.

Фото, видео: Depositphotos /NatashaFedorov, 5-tv.ru

Волосы — одна из важнейших составляющих нашего внешнего вида, которая требует постоянного ухода и вложения денег. Иногда хочется немного освежить прическу и избавиться от секущихся кончиков, а иногда возникает непреодолимое желание полностью изменить внешность.

Астролог Елена Егорова уверена, что если процедура пройдет в благоприятный день, она может хорошо повлиять на состояние волос и сделает их более пышными.

«Это 17, 20 марта, 25 марта, но только после 14:00, а также 26 и 27 марта, но только до 16:40», — рассказала Егорова.

Особенно астролог рекомендовала попробовать подстричься во время специальных «денежных» дней, когда посещение парикмахерской может активизировать приток финансов в вашу жизнь.

«В марте денежными днями для стрижки, приносящей вам доход, будут 16 и 28 марта. Самое время записаться к парикмахеру, даже чтобы просто подровнять кончики. Вы уже почувствуете эффект», — сообщила специалист по звездам.

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