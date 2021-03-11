Сябитова объяснила, почему мужчины неохотно знакомятся с не бывавшими замужем женщинами 35+

Прежние понятия о наилучшем возрасте избранника или избранницы сходят на нет, современный мир диктует свои тенденции. При этом девушки, которым слегка за 35, могут продолжать испытывать трудности в отношениях. Несмотря на то, что они финансово независимы, не имеют детей, раньше никогда не были замужем и по всем категориям считаются идеальными невестами, никак не могут найти себе достойного спутника жизни.

В чем же дело? По мнению профессиональной свахи Розы Сябитовой, все дело в «родовой памяти» мужчин.

«Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли: „вековухами“ и „пустоцветами"», — написала Сябитова на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, издревле таких девушке сторонились не только мужчины, но и другие девушки, в том числе замужние.

«Вот и получается, что время вроде бы поменялось, и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать», — подытожил она.

Instagram @syabitova_roza

Однако оказалось, что далеко не все подписчики первой свахи России разделяют подобные взгляды.

«Что за навязывание ярлыков. Старообрядщина какая-то»

«Вот и приди к Вам на программу, выставите неизвестно кем»

«Фотографии Ваши хороши. А по тексту много бреда, уж простите»

«Вот как раз из-за таких установок женщины и вступают в отношения с садистами, тиранами, альфонсами, лишь бы люди не осудили», — раскритиковали позицию телеведущей пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова назвала четыре навыка, которыми должна обладать хорошая жена.