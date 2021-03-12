Борис Корчевников намекнул на влюбленность в известную актрису

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Георгий Иванов
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Телеведущий в очередной раз стал кокетничать с героиней своего шоу.

Борис Корчевников намекнул на влюбленность в известную актрису

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Звезда сериала «Склифосовский» Евгения Лютая могла завладеть сердцем ведущего Бориса Корчевникова прямо у него на программе «Судьба человека». Намек на это дал сам тележурналист.

Актриса, которая стала гостьей шоу, рассказала, что несмотря на три неудачных брака до сих пор ищет свой идеал мужчины.

«Сейчас мое сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью», — поделилась артистка.

Эти слова заставили Корчевникова как-то приосаниться и оживиться, он даже намекнул, что такие мужчины есть, причем, совсем не обязательно брюнеты.

В ответ на это Лютая начала кокетничать и рассказала, что специально готовилась к передаче и даже пошила себе на заказ дизайнерское платье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Борису Корчевникову назначили свидание прямо в эфире его шоу.

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