Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для всех знаков зодиака

Умение расшифровывать послания древних рун не раз помогали провидцу Игорю Вечерскому предсказывать значительные мировые события и неожиданные повороты в судьбах знаменитостей. Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт рассказал, что ждет представителей зодиакального круга на неделе с 15 по 21 марта 2021 года.

Овен

Руны ингуз, перто и перевернутая тейваз рекомендуют на этой неделе приняться за реализацию своих планов. Действовать нужно достаточно прямо и уверенно, не скрывая своих намерений. Используйте все возможности, которые вам откроются. В то же время не стоит надеяться воплотить все и сразу – на пути к цели лучше избегать острой конфронтации, постараться использовать в общении с оппонентами методы дипломатии, находить компромиссы.

Телец

Перевернутые райдо, лагуз и беркана советуют взять паузу на этой неделе, отдохнуть, набраться сил и больше внимания уделить далеко идущим планам. Именно в грамотном целеполагании и четком анализе последующих действий кроется успех всех намеченных предприятий.

Близнецы

Перевернутые руны маннах, тейваз и альгиз призывают к переоценке окружающих вас людей. В этот период постарайтесь по-новому взглянуть на их роли в вашей жизни, потому как эти люди могут и положительно, и отрицательно повлиять на нее. В то же время сейчас вы можете сделать правильные выводы, проанализировать ситуацию и занять достаточно прочное положение.

Рак

Эйваз, перевернутые руны отал и кено рекомендуют не боятся перемен, которые неминуемы. Несмотря на страх и неуверенность, помните, что изменения этой недели в будущем могут принести достаточно хорошие результаты. Все – к лучшему, не забывайте. Выясните отношения с близкими, друзьями и коллегами, а также четко определите, с кем из них вы хотите продолжать общение.

Лев

Перевернутая феху, йера и соуло дают вам возможность на этой неделе хорошо распорядиться своими средствами и совершить удачные покупки, выгодно инвестировать свои деньги. Но насколько вложения будут эффективны в будущем и принесут ли пользу, будет зависеть только от вас. Потому важно тщательно обдумывать каждый шаг.

Дева

Соуло, ингуз и перевернутая руна лагуз говорят о том, что на этой неделе вашим талантам и сильным сторонам личности найдется достойное применение. На пути к поставленной цели вам будет сопутствовать удача, но не все планы реализуются в полной мере. Возможно, некоторые задачи стоит отложить на более поздний период. В то же время, вы сможете наладить связи для воплощения будущих проектов, способность к продуктивному общению будет довольно высокой. Воспользуйтесь даром убеждения, не теряйте времени понапрасну.

Весы

Эваз, ансуз и перевернутая руна манназ дают вам на этой неделе хорошую возможность для новых открытий, а также завершения начатых дел. На неделе с 15 по 21 марта в вас проснется сила убеждения, вы будете очаровывать и вдохновлять окружающих. В то же время следует быть достаточно осторожными и выбирать выражения в узком кругу, потому как ваши речи могут быть поняты близкими превратно.

Скорпион

Ингуз, ансуз и уруз щадро одарят энергией, предоставят возможности для достижения целей, зарядят позитивным потенциалом. Используйте этот заряд с умом в самых разных направлениях. Однако наиболее эффективной будет коллективная работа. Весьма вероятно, что вы преуспеете в руководстве той или иной группой людей и проявите себя в этом наиболее ярко.

Стрелец

Райдо, перевернутая перто и наутиз не советуют на этой неделе начинать что-то новое, реализовывать какие-то амбициозные проекты. Лучше посвятить время анализу существующего положения вещей, проанализировать внутренние факторы и сформировать эффективный алгоритм реализации планов. При вдумчивом подходе успех вам гарантирован.

Козерог

Перевернутые руны феху, перто и райдо предупреждают: не все финансовые траты на этой неделе будут эффективны. Возможно, пришло время по-новому взглянуть на свою сферу заработка, переоценить систему, по которой вы распоряжаетесь деньгами. В ходе этого анализа вы сумеете открыть новые возможности и надежнее спрогнозировать свое будущее.

Водолей

Ансуз, перевернутая райдо и альгиз на этой неделе призывают подготовиться к позитивным переменам. В ближайшее время вы сможете действовать максимально эффективно. Не упустите момент и не бойтесь принимать важные решения. Звезды и руны на вашей стороне. Умение вдохновить единомышленников сыграет вам на руку, не забывайте о нем. Не все пути для вас сейчас открыты, поэтому не надейтесь на одну лишь удачу, стройте надежные планы.

Рыбы

Альгиз, ансуз и перевернутая манназ советуют в ближайшие дни надеяться только на себя и свои силы. Вряд ли кто-то, кроме вас, может сделать работу более эффективно. Также это время подойдет для развития личных качеств, своего потенциала и способности к коммуникации. Вы непременно преуспеете в творчестве. Также следует осторожно относиться к сказанному и перепроверять всю поступающую вам информацию, она может оказаться ложной.

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