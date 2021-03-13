Видео: гроб с телом Людмилы Лядовой привезли в Новодевичий монастырь на отпевание

Гроб с телом народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой привезли в московский Новодевичий монастырь на отпевание. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео.

На кадрах видно, как черный катафалк медленно подъезжает к воротам монастыря. К нему подходят два человека в форме. После этого гроб выносят из машины.

Представитель Людмилы Алексеевны Виталий Мирошников ранее говорил РИА Новости, что отпевание состоится в 11:00 в Новодевичьем монастыре. Похоронят композитора на Кунцевском кладбище рядом с матерью.

Пять мужей, одна любовь: как сложилась судьба Людмилы Лядовой

Людмила Лядова умерла в московской больнице 10 марта на 96-м году жизни. Меньше чем за две недели до этого, 27 февраля, ее госпитализировали с COVID-19. Врачи диагностировали у композитора 75% поражение легких.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем переживала Людмила Лядова незадолго до смерти.