«Очень обидно»: о чем переживала Людмила Лядова незадолго до смерти?
У народной артистки РСФСР после инсульта отказала правая рука, но она продолжила выступления.
Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС
Композитор, пианистка и певица Людмила Лядова не представляла своей жизни без сцены и публики, и поэтому до самой болезни, после которой уже не оправилась, продолжала выступать.
«Мне же очень много лет… Как я могу себя чувствовать? Очень болею. Но что делать, пока жива, буду работать <…> Я написала очень много музыки. Выступаю теперь редко. У меня был перелом шейки бедра, инсульт, и теперь правая рука не работает. Поэтому играть на фортепиано не могу. Сейчас только пою <…> Просто очень обидно, что совершенно ничего не могу делать — правая рука болит», — поделилась народная артистка РСФСР в одной из последних бесед с сайтом KP.RU.
Портал отмечает, что еще в конце 2020 года Людмила Лядова выходила на сцену в одном концерте с народным артистом СССР Василием Лановым. Она исполняла песни, а он делал ей комплименты, восхищаясь ее мужеством и силой духа.
Василия Ланового не стало 28 января: артист скончался от коронавирусной инфекции. Через полтора месяца по той же причине умерла и Людмила Лядова.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, артистка скончалась на 96-м году жизни в Москве. В конце февраля Людмилу Лядову экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией, у нее диагностировали 70% поражение легких. Также сообщалось, что в 2017 году артистка перенесла инсульт. Уже появилась информация о причине смерти и дате прощания с Людмилой Лядовой.
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