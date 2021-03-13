Тяжелобольной иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание

Иллюзионист Сергей Сафронов, который недавно узнал о том, что болен раком лимфатической системы, составил завещание. По словам фокусника, решение заранее распорядиться имуществом он принял задолго до того, как врачи озвучили диагноз.

Когда артист начал много гастролировать, родители его жены Марии посоветовали ему подумать о будущем и определить, кому достанется капитал и собственность в случае смерти Сафронова. При этом, отметил шоумен, онкология не заставит его опустить руки и бросить борьбу за выздоровление.

«Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса», — заявил он.

О том, что у Сафронова обнаружена лимфома Ходжкина, артист рассказал своим подписчикам в Instagram неделю назад. Он отметил, что серьезное заболевание было выявлено на ранней стадии, что дает надежду на благополучное восстановление. Сейчас иллюзионист проходит курс химиотерапии, причем лечится он в рядовой государственной клинике. Известный фокусник счел неразумными миллионные траты на те же процедуры, которые могут провести в обычной больнице.

Как пишет Starhit.ru, Сафронов не сразу решился рассказать о раке своим родителям, боялся за состояние мамы, которая уже перенесла несколько инфарктов. О беде близким поведали братья Сергея. После этого вся семья объединилась, чтобы поддержать знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленькая дочь Сергея Сафронова в течение полугода не могла ходить из-за болезни. О том, как удалось преодолеть недуг, фокусник рассказал в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой.