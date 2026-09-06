Стас Пьеха рассказал, как одна фобия помогла ему в борьбе с наркозависимостью

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Певец признался — в один момент на смену бесстрашию пришел страх.

Как нозофобия помогла Пьехе в борьбе с наркозависимостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Певец Стас Пьеха назвал нозофобию своей защитой от возвращения к наркотикам

Стас Пьеха впервые рассказал о своей фобии — нозофобии, паническом страхе заболеть. Артист связал это с многолетней борьбой с наркотической зависимостью, которая началась еще в детстве.

«Я ничего не боялся, лазил по „заброшкам“. Думал, что только так могу почувствовать жизнь. На смену бесстрашию пришел страх болезней», — пояснил Пьеха в эфире шоу о страхах на НТВ.

По словам певца, сейчас он боится даже чихающих людей: «Думаю про него: „Ты что, сволочь, хочешь меня туда отправить, на вокзал побираться?“ И у меня появляется гнев». Он признался, что страх болезней стал для него своеобразной защитой, чтобы не вернуться к «бесчинствам».

Ведущий шоу предположил, что за этим стоит подсознательный страх возвращения к темному прошлому, и артист подтвердил это. Пьеха также рассказал, что его нозофобия связана с детской травмой — отчим не смог защитить его от агрессивных подростков.

«Я понял, что физически можно надеяться только на себя. В какой-то момент я отвернулся и сам от себя, потому что был никому не нужен», — поделился он.

По словам артиста, боязнь заразиться стала отражением брезгливости к самому себе. Но несмотря на фобию, Пьеха уже более десяти лет «совершенно чист». Исполнитель готов бороться со своим страхом, чтобы он не мешал личной жизни и общению с близкими.

Ранее Стас Пьеха ответил хейтерам, раскритиковавшим его физическую форму после видео с отжиманиями. Артист показал рельефную спину и заявил, что за лето провел восемь-девять тренировок, увеличивая силу и выносливость.

Артист подчеркнул, что не собирается сушиться и ограничивать себя в еде ради лайков в соцсетях, и только при необходимости быстро приведет себя в форму. Сейчас его вес составляет 90 килограммов, что он назвал нормой для 45-летнего мужчины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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