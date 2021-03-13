Опубликован список погибших в авиакатастрофе Ан-26 в аэропорту Алма-Аты

Стали известны имена погибших в авиакатастрофе Ан-26 в аэропорту Алма-Аты. Как сообщает агентство «КазТАГ» в крушении военного самолета погибли:

Майор Габит Б. 1987 года рождения; Старший лейтенант Досжан Б. 1987 года рождения; Старший лейтенант Мухтар С. 1995 года рождения; Сержант Евгений В. 1986 года рождения (по другим данным — 1987 года).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алма-Аты. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», — написал глава государства в Twitter.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; t.me @tengrinews; Instagram @pyatera__kz

Ранее стало известно, что в аэропорту Алма-Аты из-за крушения военного самолета задерживается авиарейсы. По сообщениям казахских СМИ, были задержаны вылеты в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск, пассажирам было рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.

Также сообщалось, что на месте крушения борта работали десять реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты, сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана и службы спасения «109».

Как рассказывал 5-tv.ru, у аэропорта Алма-Аты разбился военный самолет Ан-26. На борту находились шесть человек, четверо из которых погибли, двое были госпитализированы. Причины крушения самолета выясняются, ранее в диспетчерской службе аэропорта Алма-Аты сообщили, что военный самолет Ан-26 рейса Нур-Султан — Алма-Аты пропал с радаров и совершил аварийную посадку.