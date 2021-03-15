«Какие вы злые»: Киркоров заявил, что уходит из шоу «Маска»
На такое решение короля российской эстрады подтолкнул участник в образе «Банана».
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Каждый новый выпуск шоу «Маска» потрясает Филиппа Киркорова больше прежнего. Сначала он неожиданно для самого себя выгнал известную певицу и свою хорошую подругу Азизу, а потом и вовсе решил покинуть проект из-за участника, выступающего в образе «Банана».
Когда персонаж вышел на сцену, Тимур Родригез заявил, что под маской скрывается Юрий Стоянов и впоследствии оказался прав. Регина Тодоренко посчитала, что «Банан» — Алексей Кортнев. Филипп Киркоров был раздосадован, ведь он на 100% был уверен, что под маской «спрятался» Александр Буйнов.
Поп-король отметил, что знает певца лучше, чем кто-либо другой. Коллеги Филиппа Киркорова по судейству решили оспорить его мнение.
«Какие вы злые, уйду я от вас!» — заявил певец.
Насколько серьезны его намерения — пока никому не известно. Но преданные фанаты артиста знают, что он обычно держит свое слово.
Напомним, что в одном из выпусков «Маски» король поп-эстрады был раздосадован тем, что под маской Пингвина оказалась Азиза. Оказывается, он хотел разоблачить Аниту Цой, а вместо этого ненароком удалил из проекта совсем другую певицу, которая могла бы еще продолжать участие в шоу. Угадал, что трогательного персонажа Пиню играла именно Азиза, только Тимур Родригез. Другие судьи ожидали увидеть под маской Юлию Пересильд, Анну Чиповскую или Елену Воробей.
Ранее 5-tv.ru писал, что покинувшая шоу «Маска» Азиза рассказала о позднем звонке Киркорова.
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