«Какие вы злые»: Киркоров заявил, что уходит из шоу «Маска»

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Анна Васильева
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На такое решение короля российской эстрады подтолкнул участник в образе «Банана».

«Какие вы злые»: Киркоров заявил, что уходит из шоу «Маска»

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Каждый новый выпуск шоу «Маска» потрясает Филиппа Киркорова больше прежнего. Сначала он неожиданно для самого себя выгнал известную певицу и свою хорошую подругу Азизу, а потом и вовсе решил покинуть проект из-за участника, выступающего в образе «Банана».

Когда персонаж вышел на сцену, Тимур Родригез заявил, что под маской скрывается Юрий Стоянов и впоследствии оказался прав. Регина Тодоренко посчитала, что «Банан» — Алексей Кортнев. Филипп Киркоров был раздосадован, ведь он на 100% был уверен, что под маской «спрятался» Александр Буйнов.

Поп-король отметил, что знает певца лучше, чем кто-либо другой. Коллеги Филиппа Киркорова по судейству решили оспорить его мнение.

«Какие вы злые, уйду я от вас!» — заявил певец.

Насколько серьезны его намерения — пока никому не известно. Но преданные фанаты артиста знают, что он обычно держит свое слово.

Напомним, что в одном из выпусков «Маски» король поп-эстрады был раздосадован тем, что под маской Пингвина оказалась Азиза. Оказывается, он хотел разоблачить Аниту Цой, а вместо этого ненароком удалил из проекта совсем другую певицу, которая могла бы еще продолжать участие в шоу. Угадал, что трогательного персонажа Пиню играла именно Азиза, только Тимур Родригез. Другие судьи ожидали увидеть под маской Юлию Пересильд, Анну Чиповскую или Елену Воробей.

Ранее 5-tv.ru писал, что покинувшая шоу «Маска» Азиза рассказала о позднем звонке Киркорова.

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