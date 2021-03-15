Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

В Свердловской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек, в том числе двое детей.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. Видно как легковушка на большой скорости вылетает на встречную полосу прямо под тяжелый грузовик.

От удара иномарка превратилась в груду железа. Ее водитель и пассажиры скончались еще до приезда скорой помощи. Как стало известно, дети, находившиеся на заднем сиденье, не были пристегнуты ремнями безопасности. Что стало причиной трагедии выясняет полиция. Движение на трассе было на несколько часов парализовано.