Враг иммунитета и не только: чем опасна анемия и как ее выявить

В интервью 5-tv.ru Арина Жегалина рассказала, к чему может привести дефицит железа в организме.
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Анемия, также известная как малокровие, довольно распространенное нарушение организма — от нее, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает около четверти населения Земли. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала 5-tv.ru о причинах и последствиях данного синдрома, проявляющегося в понижении гемоглобина.
Как отметила специалист, чаще всего анемия связана с недостатком железа в организме.
«К этому состоянию приводят различные заболевания и факторы, чаще всего это неправильное питание, когда мы употребляем мало продуктов животного происхождения; это обильная кровопотеря при менструации; или нарушение работы желудочно-кишечного тракта», — пояснила терапевт.
Железо участвует во многих процессах нашего организма: в работе клеток иммунитета, оно также необходимо чтобы, насыщать кислородом ткани и клетки.
«Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается состояние волос и ногтей», — рассказала эксперт.
Анемия не приводит к смертельным заболеваниям, однако у людей с этим диагнозом наблюдается слабость и утомляемость, сниженное настроение и головные боли.
«Важно своевременно обращаться к врачу, тем более диагноз анемии ставится легко по общему анализу крови», — заключила Жегалина.
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