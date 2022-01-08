Враг иммунитета и не только: чем опасна анемия и как ее выявить

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 4 189

В интервью 5-tv.ru Арина Жегалина рассказала, к чему может привести дефицит железа в организме.

Фото, видео: Depositphotos / motortion; 5-tv.ru

Анемия, также известная как малокровие, довольно распространенное нарушение организма — от нее, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает около четверти населения Земли. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала 5-tv.ru о причинах и последствиях данного синдрома, проявляющегося в понижении гемоглобина.

Как отметила специалист, чаще всего анемия связана с недостатком железа в организме.

«К этому состоянию приводят различные заболевания и факторы, чаще всего это неправильное питание, когда мы употребляем мало продуктов животного происхождения; это обильная кровопотеря при менструации; или нарушение работы желудочно-кишечного тракта», — пояснила терапевт.

Железо участвует во многих процессах нашего организма: в работе клеток иммунитета, оно также необходимо чтобы, насыщать кислородом ткани и клетки.

«Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается состояние волос и ногтей», — рассказала эксперт.

Анемия не приводит к смертельным заболеваниям, однако у людей с этим диагнозом наблюдается слабость и утомляемость, сниженное настроение и головные боли.

«Важно своевременно обращаться к врачу, тем более диагноз анемии ставится легко по общему анализу крови», — заключила Жегалина.

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