«Легко сесть в тюрьму»: Жорин оценил «легальный» способ забрать у бывшей подарки

«Легальный способ забрать у девушки подарок», предложенный столичным юристом Александром Тюфановым, скорее похож на краткую инструкцию «Как попасть в тюрьму». Такой вердикт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru вынес звездный адвокат Сергей Жорин.

Молодой человек, позиционирующий себя специалистом в области права, ранее дал совет тем, кто не хочет оставлять на память бывшим возлюбленным дорогостоящие преподношения. В TikTok он рассказал что нужно просто сохранить чек при покупке дара, а потом пригрозить экс-пассии походом в полицию с заявлением о краже. Тогда, по его мнению, она сама предпочтет отдать дорогую вещь.

Однако такой способ сам попахивает нарушением закона, заметил Сергей Жорин. По его словам, предложенные «коллегой» действия подпадают под статью Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос». Срок наказания по ней составляет до двух лет лишения свободы.

«Люди, послушав такие откровения, могут запросто попасть в тюрьму. Поскольку, если человек сделал подарок другому, а впоследствии заявил о краже, то в этом заявлении содержатся признаки заведомо ложного доноса. За что предусмотрено уголовное наказание. Таким образом, тиктокер учит не как забирать подарки, расставаясь с любимыми, а как можно легко и просто сесть в тюрьму. Я настоятельно советую не прислушиваться к этим так называемым компетентным высказываниям», — сказал Сергей Жорин.

Кроме того, он отметил, что совет тиктокера попросту является аморальным, так как забирать назад подарки некрасиво. Впрочем, эта сторона вопроса, судя по тем видео, которые публикует на своей странице блогер, его не сильно беспокоит. Там есть советы, как законно не служить в армии, как уменьшить алименты на ребенка, как легально отказаться от своих детей.

Ранее Сергей Жорин рассказывал 5-tv.ru, в каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью.