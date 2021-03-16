🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 марта, растущая Луна в Тельце будет способствовать укреплению авторитета некоторых представителей знаков зодиака. День отлично подходит для наведения порядка в доме и сохранения отношений с любимыми.

♈ Овен

Представителям этого астрологического символа 16 марта надо подумать над укреплением своего авторитета. В течение дня поработайте над имиджем. Берите инициативу в свои руки, придумывайте интересные идеи и демонстрируйте окружающим свой талант.

Космический совет: берите инициативу в свои руки.

♉ Телец

Тельцы, у вас сегодня возникнет огромное желание рискнуть во что бы то ни стало. Несмотря на это, звезды настроены против подобных настроений. Похоже вы не обладаете всей необходимой информацией для ясности картины. Отложите все кардинальные изменения до лучших времен.

Космический совет: отложите все кардинальные изменения.

♊ Близнецы

16 марта, Близнецы, вам легко удастся навести порядок в своем жилище. Все сопутствующие вопросы будут решаться сами собой. Не откладывайте на потом все, что можете реализовать сегодня. Приготовьте небольшой задел для дальнейшего отдыха.

Космический совет: не откладывайте на потом решение вопросов.

♋ Рак

Представителям этого знака зодиака до обеда стоит успеть закончить все важные дела. Оставшееся время посвятите устранению разного рода неточностей, которые вы возможно допустили. Помните, что затягивать с урегулированием не стоит в ваших же собственных интересах

Космический совет: посвятите время устранению неточностей.

♌ Лев

Львам стоит уделить особое внимание сохранению добрых отношений со своим любимым человеком. Вам не нужно рассказывать небылицы и обвинять других в своих же ошибках. Проблемы во взаимоотношениях можно решить добрым и откровенным разговором, который обоим пойдет на пользу.

Космический совет: не нужно рассказывать небылицы.

♍ Дева

Ваша способность логически мыслить и проявлять смекалку, Девы, помогут вашим окружающим в поиске мудрого и правильного решения. Сегодня вам не стоит отказывать в помощи всем, кто за ней обратится.

Космический совет: не отказывайте никому в помощи.

♎ Весы

Весы 16 марта окажутся перед сложным выбором, который повлияет на дальнейшую судьбу и карьеру. Тщательнейшим образом взвешивайте все «за» и «против», а также прислушивайтесь к своей интуиции.

Космический совет: взвешивайте все «за» и «против».

♏ Скорпион

Мелкие интрижки и ложь, которую Скорпионы порой любят разводить за спиной у партнера, 16 марта с легкостью вылезут наружу. Это произойдет абсолютно случайно и, как ни странно, не испортит отношения с близким человеком. Будьте благоразумнее.

Космический совет: будьте благоразумнее.

♐ Стрелец

Стрельцы, в этот день вам, как и всегда, не придется расслабляться. Упорство, нацеленность на результат и моральный подъем сделают свое доброе дело. Все дела будут решаться легко и непринужденно.

Космический совет: не расслабляйтесь и двигайтесь к цели.

♑ Козерог

Представителям этого знака зодиака сегодня лучше избегать конфликтных ситуаций. Не нужно устраивать «разборки», если знакомый или коллега по работе не ответил на ваш звонок или SMS. Не раздувайте из мухи слона и помните, что ситуации бывают разные.

Космический совет: не раздувайте из мухи слона.

♒ Водолей

Водолеи, не все решения в вашей жизни должны решаться по зову сердца. Иногда стоит сменить методику и прибегнуть, например, к логическим измышлениям. Именно они, поверьте, приведут вас к правильному выбору.

Космический совет: стоит сменить методику.

♊ Рыбы

16 марта Рыбам стоит задуматься о будущем и даже кое-что спланировать. Запаситесь авторучкой и листком бумаги. Записывайте все, что приходит вам в голову. В конце дня составьте подробный план и укажите хронометраж для каждого пункта. В дальнейшем — действуйте!

Космический совет: стоит задуматься о будущем.

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