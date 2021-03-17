Сын Олега Табакова впервые заговорил о наследстве знаменитого отца

Актер Павел Табаков впервые заговорил о наследстве своего прославленного отца Олега Табакова.Сын народного артиста СССР признался, что не соглашается на все предложения, которые к нему поступают от режиссеров, выборочно подходить к ролям ему позволяет финансовая подушка в виде наследства, оставленного отцом. Об этом он сам рассказал в интервью, передает ФАН.

«Благодаря отцу у меня есть определенная финансовая свобода. В нашей стране нельзя чего-то предсказать<...>, но пока я не планирую и не хочу заниматься профессиональной проституцией», — цитирует агентство Табакова-младшего.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вдова знаменитого актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина призналась, что до сих пор не может говорить с сыном Павлом о его покойном отце.