Точную причину смерти хоккеиста Тимура Файзутдинова назвали судмедэксперты

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Карина Бернтгольц
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Ранее сообщалось, что защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» скончался от остановки сердца.

Точную причину смерти хоккеиста Тимура Файзутдинова назвали судмедэксперты

Фото: Mhk.dynamo.ru

Судмедэксперты назвали точную причину смерти защитника хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. Экспертиза показала, что 19-летний спортсмен скончался в результате черепно-мозговой травмы и субарахноидального кровоизлияния в желудочки головного мозга. Ранее источник 5-tv.ru заявил об остановке сердца юного хоккеиста.

Файзутдинов был госпитализирован прямо с ледовой арены после того, как во время игры в Ярославле с местным «Локомотивом» шайба попала ему в голову. Удар в височную область оказался смертельным. Спортсмен не мог дышать самостоятельно и все эти дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не смогли спасти жизнь спортсмена

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники открыли сбор средств после смерти хоккеиста Файзутдинова, желая наживиться на горе. 

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