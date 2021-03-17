Точную причину смерти хоккеиста Тимура Файзутдинова назвали судмедэксперты

Судмедэксперты назвали точную причину смерти защитника хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. Экспертиза показала, что 19-летний спортсмен скончался в результате черепно-мозговой травмы и субарахноидального кровоизлияния в желудочки головного мозга. Ранее источник 5-tv.ru заявил об остановке сердца юного хоккеиста.

Файзутдинов был госпитализирован прямо с ледовой арены после того, как во время игры в Ярославле с местным «Локомотивом» шайба попала ему в голову. Удар в височную область оказался смертельным. Спортсмен не мог дышать самостоятельно и все эти дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не смогли спасти жизнь спортсмена

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники открыли сбор средств после смерти хоккеиста Файзутдинова, желая наживиться на горе.

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