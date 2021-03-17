Стало известно, кто подарил Агате Муцениеце роскошный Мaybach за 10 миллионов

Роскошный автомобиль Мaybach стоимостью около десяти миллионов рублей подарил Агате Муцениеце состоятельный бойфренд. О том, что у бывшей жены актера Павла Прилучного появился ухажер, да еще и способный на такие шикарные жесты внимания, рассказал телеведущий Алексей Шаранин.

Со звездой сериала «Мажор» Агата рассталась прошлым летом и не без скандала. Прилучному приписывались многочисленные измены и даже домашнее насилие. Главной разлучницей публика считает актрису сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович, хотя отношения с ней Павел никак не комментирует.

Двое детей Муцениеце и Приучного остались жить с мамой, но знаменитый отец не забывает навещать наследников, а также исправно платит экс-супруге алименты — 50 тысяч рублей в месяц. Агата неплохо «раскрутилась» на теме развода, запустила собственный блог с соответствующей тематикой, и ее заработки сейчас не заставляют беспокоиться о будущем. По словам Шаранина, новый ухажер звездному статусу артистки более чем соответствует.

«Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате Мaybach за десять миллионов рублей. С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил», — цитирует Шаранина сайт KP.RU.

На днях в сети активно обсуждались возможные отношения Муцениеце с режиссером кассовой комедии «Холоп» Климом Шипенко. Узнав, что даже некоторые друзья поверили в ее связь с женатым мужчиной, Агата поспешила опровергнуть сплетни. Она заявила, что на всех видео и фото, которые активно распространялись в интернете, ее целует не Шипенко, а совершенно другой человек. Личность тайного возлюбленного блогер не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Woman Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за поддержку слуха о романе с женатым Климом Шипенко.