«Слишком далеко зашел»: во Франции осудили Байдена за антироссийские заявления

Новоиспеченный президент США Джо Байден ведет себя крайне недостойно, допуская высказывания, противоречащие элементарным дипломатическим принципам. В первую очередь, пропагандируя неприкрытые антироссийские лозунги. Такое мнение выразило авторитетное французское издание Le Figaro, рассуждая о последнем интервью демократа телеканалу ABC.

В беседе журналисты затронули излюбленную тему якобы имевшего место «вмешательства» РФ в американские выборы в 2020 году. Байден отреагировал мгновенно, заявив, что российский лидер «лично за это заплатит». Данная фраза шокировала даже искушенных критиков.

«Байден зашел далеко вопреки дипломатическим принципам. Своими заявлениями он рискует вызвать гнев Кремля», — написали в очередном выпуске обозреватели Le Figaro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация действующего президента США Джо Байдена твердо решила «наказать» Россию за мифические вмешательства. На фоне этого уже неоднократно вводились санкции. И, как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, в ближайшее время правительство страны планирует подписать еще один пакет рестрикций.