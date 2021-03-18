Как сложилась жизнь звезд фильма «Брат» спустя 23 года после выхода фильма

Премьера фильма ныне покойного режиссера Алексея Балабанова «Брат» состоялась в 1997 году на телеканале НТВ. Продолжение криминального боевика — «Брат-2» — вышла на экраны в 2000-м. История о молодом парне, ветеране Первой чеченской войны Даниле Багрове, который пытается найти свое место в жизни после завершения службы в армии, стала культовой, а сыгравшие в картине актеры подтвердили звездный статус. Как же сложилась судьба артистов, исполнивших персонажей «Брата»?

Данила Багров / Сергей Бодров — младший

«Брат» сделал Сергея Бодрова народным героем и суперзвездой. Многие зрители приписывали ему строгие принципы его персонажа, в актере видели воплощение справедливости, олицетворение фразы: «добро должно быть с кулаками».

Помимо съемок в обеих частях фильма Балабанова, Бодров сыграл в таких картинах, как «Война», «Восток-Запад», «Кавказскай пленник» и «Медвежий поцелуй». В последнем режиссером выступил отец и тезка артиста. Бодров-младший снял также известную драму «Сестры».

В 2002 году Сергей Бодров работал над вторым своим фильмом «Связной». Актер и вся съемочная группа погибли во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье на Кавказе. Бодрову было всего 30 лет. Алексей Балабанов, который являлся близким другом Сергея и по счастливой случайности опоздал на съемки, завил тогда, что его жизнь тоже кончилась. Сам режиссер скончался в 2013-м от острой сердечной недостаточности.

Кадр из фильма "Брат"

Виктор Багров / Виктор Сухоруков

Татарин, брат главного героя — одна из самых запоминающихся из сотни с лишним ролей Виктора Сухорукова. Он принял участие в еще в двух картинах Балабанова «Брат-2» и «Жмурки», а также сыграл в драмах «Богиня: Как я полюбила», «Остров», «Овсянки» и «Бакенбарды». Известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Годунов», «Сатисфакция» и «Физрук». Помимо кино, сегодня актер работает и на театральных сценах.

Кадр из фильма "Брат"

Света / Светлана Письмиченко

После «Брата» Светлана Письмиченко, исполнившая несостоявшуюся возлюбленную Багрова, сотрудничала с Балабановым в 2008 году, она сыграла в фильме «Морфий». К слову, сценарий картины по мотивам произведений Михаила Булгакова в свое время написал Сергей Бодров-младший. Кроме того, Письмиченко снималась в сериалах «Убойная сила», «Осторожно, Задов!», «Следователь Тихонов» и других. С 2004 года актриса озвучивает Нюшу — героиню мультсериала «Смешарики».

Тусовщица Кэт / Мария Жукова

«Брат» стал третьим и последним фильмом в карьере Марии Жуковой. В нем она исполнила роль наркозависимой тусовщицы Кэт, за которую получила гран-при на фестивале «Кинотавр». До 2017 года актриса также снялась в сериалах «Светские хроники», «Затмение» и «Троцкий». Сейчас Жукова работает продюсером арт-проекта «Шекспир-Тайна-400».

Немец / Юрий Кузнецов

Гениальный актер Юрий Кузнецов сыграл в «Брате» Немца — бездомного, который пытается помочь Багрову понять правду жизни. В конце фильма он отказывается взять отнятые у бандитов деньги у Данила, шутя — что русскому хорошо, то немцу смерть. Артист также известен широкому зрителю по роли начальника отдела милиции Мухомора в сериале «Улицы разбитых фонарей». Также на счету Кузнецова картины «Опера», «Студенты», «Обнимая небо» и «Оптимисты». Особое место в фильмографии занимает образ Малюты Скуратова, воплощенный артистом в «Царе» режиссера Павла Лунгина.

Круглый / Сергей Мурзин

После роли главаря бандитов Круглого в «Брате» Мурзин стал весьма востребованным актером. Он поучаствовал в работе над сериалами «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «СашаТаня», а также фильмами — «Бедный, бедный Павел», «Generation П», «Левиафан». А пословицы, которыми сыпал его персонаж, цитируются россиянами в свойственной Круглому манере с глуповатым смехом до сих пор.

Кадр из фильма "Брат"

Звукорежиссер Степа / Андрей Федорцов

Андрей Федорцов входил в звездный состав сериала «Убойная сила» в начале нулевых. Он сыграл харизматичного следователя Васю Рогова. Всего на счету заслуженного артиста России около 90 ролей в кино и на телевидении. С 2008 года он является соведущим передачи об автомобилях «Главная дорога».

Хозяин квартиры / Андрей Краско

Андрею Краско в «Брате» досталась эпизодическая роль — квартиру его персонажа бандиты выбрали в качестве укрытия. Именно в нее, перепутав двери, случайно попал и трогательный звукорежиссер Степа, сыгранный Федорцовым.

Что касается Краско, он запомнился по участию в кинопроектах «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Участок». Артист также снялся в фильмах «Блокпост», «Сестры», «72 метра», «Олигарх», «Копейка»», «Турецкий гамбит» и «9-я рота». В 2006 году Андрей Краско скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. По словам коллеги актера по сериалу «Ликвидация» Сергея Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывести Краско из состояния продолжительной алкогольной интоксикации.

Вячеслав Бутусов

В «Брате» лидер группы «Наутилус Помпилиус» занимает особое место, как и музыка в целом. Именно песни Бутусова с упоением слушает Данила Багров — на первые появившиеся у него деньги парень покупает совместный с Борисом Гребенщиковым альбом «Наутилуса» «Яблокитай». В фильме Бутусов сыграл самого себя, что позитивно отразилось и на его музыкальной карьере — к тому моменту популярность коллектива шла на спад. Однако, легендарная рок-группа в последствии все же распалась, а Вячеслав Бутусов отправился в сольное плавание. Позже основал новую группу «Ю-Питер».

По прошествии лет фильмы «Брат» и «Брат-2» остаются близкими российскому зрителю, не забываются. Продолжить знаменитую историю решился в этом году шоумен Стас Барецкий. Известно, что картина будет состоять из нескольких новелл, объединенных общей сценарной канвой. Одного из персонажей сыграет сын заслуженного художника РФ Никаса Сафронова Дмитрий.

Кадр из фильма "Брат"

Ранее как сообщал 5-tv.ru, кастинг актеров на фильм «Брат-3» закончился дракой со Стасом Барецким.