Видео: Прощание с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым прошло в Челябинске

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 182

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» скончался в реанимации после удара шайбой по голове.

Фото, видео: Ska.ru; 5-tv.ru

Прощание с 19-летним защитником МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым прошло в Челябинске. Проводить в последний путь хоккеиста пришли его родственники, товарищи по команде и болельщики. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с траурной церемонии, проходившей на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Смерть Тимура Файзутдинова стала большей потерей для мира спорта. О нем скорбят сотни людей. Трагическое известие поступило 16 марта. Спортсмен скончался в реанимации после того, как на игре с "Локомотивом" в Ярославе ему в голову попала шайба. Юноша рухнул на лед и был немедленно госпитализированы. В борьбе за жизнь Тимура врачи оказались бессильны. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и кровоизлияние в желудочки головного мозга. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неизвестных сторонах жизни Тимура Файзутдинова.

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