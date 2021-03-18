Видео: Прощание с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым прошло в Челябинске

Прощание с 19-летним защитником МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым прошло в Челябинске. Проводить в последний путь хоккеиста пришли его родственники, товарищи по команде и болельщики. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с траурной церемонии, проходившей на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Смерть Тимура Файзутдинова стала большей потерей для мира спорта. О нем скорбят сотни людей. Трагическое известие поступило 16 марта. Спортсмен скончался в реанимации после того, как на игре с "Локомотивом" в Ярославе ему в голову попала шайба. Юноша рухнул на лед и был немедленно госпитализированы. В борьбе за жизнь Тимура врачи оказались бессильны. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и кровоизлияние в желудочки головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неизвестных сторонах жизни Тимура Файзутдинова.