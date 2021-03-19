Телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram о серьезной болезни — врачи диагностировали у знаменитости витилиго. 5-tv.ru пообщался с дерматологом Марией Верткиной и узнал все об этом неизлечимом недуге. Врач в эксклюзивном интервью рассказала, что такое витилиго, кто страдает от этого заболевания, и можно ли людям с подобным поражением кожи принимать солнечные ванны.

«Витилиго — это хроническое прогрессирующее заболевание кожи, при котором появляются белые пятна из-за того, что разрушаются пигментные клетки — меланоциты — и не вырабатывают меланин. Болеют как дети, так и взрослые. Болезнь не инфекционная, не представляет опасности для окружающих», — пояснила специалист.

Точные причины, по котором некоторые люди заболевают витилиго, по словам медика, до сих пор неизвестны, есть только гипотезы. Например, аутоиммунные заболевания: поражение щитовидной железы, сахарный диабет, анемия.

«Поэтому в некоторых случаях назначается дополнительное исследование. Эффективность лечения зависит от своевременности. Поэтому важно обратиться к врачу, если вы обнаружили у себя светлые пятна на коже, и незамедлительно приступить к лечению», — сообщила дерматолог.

Мария Верткина рассказала, что витилиго лечат кремами, гормональными препаратами, фототерапией и ПУВА-терапией.

«В некоторых случаях используется пересадка кожи, но это крайне редко и осуществляется строгий отбор пациентов. За рубежом ведется пересадка меланцитов. Но это тоже большая редкость и достаточно дорогостоящая процедура», — сказала специалист.

Врач отметила, что пациенты с витилиго испытывают сильный психологический дискомфорт. Поэтому им рекомендуют использовать специальные тональные кремы.

«Обязательно использование ультрафиолетовых блоков в солнцезащитных кремах. Так как кожа, у которой нет пигмента, очень быстро обгорает, а здоровые участки кожи тоже необходимо защищать, чтобы там не возникло проблемы и пятна не распространялись. Также существует медицинский перманентный макияж, который может замаскировать пятна, если они небольшие. Он делается только если отмечается стойкая ремиссия, нет сильного распространения процесса», — пояснила Мария Ветрткина.

Она добавила, что если пациент с витилиго соблюдает все врачебные рекомендации, то начинается ремиссия, при которой человек может, хоть и недолго, но принимать солнечные ванны.

«Это ранние часы или уже после четырех — пяти часов вечера. Обязательно использование солнцезащитного крема во время загара и не более 30 минут», — подытожила дерматолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какова вероятность развития рака у Тодоренко, страдающей неизлечимым заболеванием.