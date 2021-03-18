Какова вероятность развития рака у Тодоренко, страдающей неизлечимым заболеванием?

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 232

В интервью 5-tv.ru онколог Андрей Базылев объяснил, насколько опасно витилиго, которое диагностировано у ведущей.

Фото, видео: Depositphotos / buecax; 5-tv.ru

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что у нее диагностировано неизлечимое заболевание - речь идет о витилиго, проявляющемся в виде нарушения пигментации кожи. В интервью 5-tv.ru врач-онколог Андрей Базылев объяснил, насколько опасна данная болезнь и может ли она привести к развитию рака у пациента.

По словам специалиста, само по себе заболевание витилиго не является смертным приговором и совсем необязательно приводит к онкологии. Однако если не соблюдать некоторые меры предосторожности, оно может привести к другим проблемам, которые, в свою очередь, способны спровоцировать рак. 

Эксперт подчеркнул, что витилиго больше всего подвержены люди со светлыми волосами и глазами, живущие в северных широтах. Их кожа чувствительна к ультрафиолетовым лучам и плохо переносит загар, поэтому им необходимо заботиться о ее защите.

«Таким людям не нужно опасаться повышенных рисков развития онкологии и других кожных заболеваний. Им просто нужно соблюдать меры предосторожности и профилактики. Это умеренное нахождение на солнце и использование солнцезащитных кремов», — пояснил Базылев. 

В то же время, подчеркнул онколог, из-за чувствительности кожи у таких людей есть более высокие риски солнечных ожогов и раздражений, а вот они-то и могут привести к злокачественным заболеваниям. Однако однозначно сказать, что люди с таким типом кожи однозначно подвержены риску ракового заболевания, нельзя, заявил эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagtram о неизлечимой болезни — врачи диагностировали у знаменитости витилиго.

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