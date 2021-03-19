В епархии Кельна священники 43 года развращали несовершеннолетних

Крупный скандал разгорается в Римско-католической епархии Кельна. Независимые эксперты после долгого расследования подтвердили информацию о сексуальном насилии над детьми со стороны священников. Обнародован официальный доклад.

В числе пострадавших более 300 несовершеннолетних. Преступления происходили с 1975 по 2018 годы. Все это время о них умалчивали иерархи католической церкви. И только сейчас, когда раскрыли жесточайшие факты, архиепископ Гамбургский подал в отставку, а кардинал Кельна отстранил двух высокопоставленных чиновников.