В епархии Кельна священники 43 года развращали несовершеннолетних

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Шокирующие данные вскрылись после публикации официального доклада о расследовании.

Фото, видео: www.globallookpress / Martin Schutt; 5-tv.ru

Крупный скандал разгорается в Римско-католической епархии Кельна. Независимые эксперты после долгого расследования подтвердили информацию о сексуальном насилии над детьми со стороны священников. Обнародован официальный доклад.

В числе пострадавших более 300 несовершеннолетних. Преступления происходили с 1975 по 2018 годы. Все это время о них умалчивали иерархи католической церкви. И только сейчас, когда раскрыли жесточайшие факты, архиепископ Гамбургский подал в отставку, а кардинал Кельна отстранил двух высокопоставленных чиновников.

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