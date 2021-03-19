Шокирующее видео с места взрыва в жилом доме в подмосковных Химках

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, хлопок прогремел в квартире на восьмом этаже.

Фото, видео: ВКонтакте @left_side

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Зеленая в подмосковных Химках. В социальных сетях появилось шокирующее видео с места случившегося. Кадры публикует 5-tv.ru. Как видно на них, сразу несколько квартир на верхних этажах разрушены, окна выбиты, пространство вокруг здания заволокло дымом.

Предварительно, хлопок произошел в квартире на восьмом этаже. После сразу начался пожар. Как сообщил Интерфаксу источнику, - газовоздушная смесь могла сдетонировать в девятиэтажке. Подробности уточняются. О пострадавших пока не сообщалось.

После взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа. 

 

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