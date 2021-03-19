Под завалами после взрыва в доме в подмосковных Химках находятся двое детей

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Карина Бернтгольц
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Предварительно, горят пять квартир.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Соцсети

Под завалами после взрыва в доме в подмосковных Химках находятся двое детей. Кроме того, в результате ЧП пострадала женщина. У нее диагностированы переломы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

По предварительным данным, после взрыва на восьмом этаже в девятиэтажке на улице Зеленая начался пожар. Сейчас горят пять квартир. В результате инцидента разрушены перекрытия  между восьмым и девятым этажами. Повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

Данные о пострадавших уточняются. 

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