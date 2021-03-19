Центральный банк может продолжить повышение ключевой ставки, считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Объявленный ранее рост ставки на 0,25 процентных пункта до 4,5% эксперт назвал логичным.

«Мы считаем, что при сохранении инфляционных рисков и ухудшении внешнего фона регулятор может продолжить повышать ключевую ставку во втором квартале. Повышение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентных пунктов до 4,5% выглядит логичным в условиях высокого инфляционного давления и некоторой стабилизации динамики в реальном секторе экономики», — заявил Лисоволик 5-tv.ru.

Он добавил, что рост ставки уже был во многом отражен в рыночных котировках.

«Центральный банк отчетливо коммуницировал планы по повышению ключевой ставки в текущем году и повышение ключевой ставки было во многом уже отражено в рыночных котировках», — отметил аналитик.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Центральный банк РФ впервые с 2018 года поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25% до 4,5%. Информация об этом появилась на сайте регулятора 19 марта.