Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку — прогноз эксперта

|
Алексей Хитров
2 257

Ранее стало известно о повышении регулятором ключевой ставки до 4,5% впервые с 2018 года.

Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку — прогноз эксперта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Центральный банк может продолжить повышение ключевой ставки, считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Объявленный ранее рост ставки на 0,25 процентных пункта до 4,5% эксперт назвал логичным.

«Мы считаем, что при сохранении инфляционных рисков и ухудшении внешнего фона регулятор может продолжить повышать ключевую ставку во втором квартале. Повышение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентных пунктов до 4,5% выглядит логичным в условиях высокого инфляционного давления и некоторой стабилизации динамики в реальном секторе экономики», — заявил Лисоволик 5-tv.ru.

Он добавил, что рост ставки уже был во многом отражен в рыночных котировках.

«Центральный банк отчетливо коммуницировал планы по повышению ключевой ставки в текущем году и повышение ключевой ставки было во многом уже отражено в рыночных котировках», — отметил аналитик.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Центральный банк РФ впервые с 2018 года поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25% до 4,5%. Информация об этом появилась на сайте регулятора 19 марта.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.14
0.48 88.43
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
Солистка Little Big рассказала о своей болезни
18:00
Лукашенко назвал имена двух достойных кандидатов в президенты Белоруссии
17:51
На площадке «Сириуса» началось строительство концертного зала мирового уровня
17:46
МИД Дании решил «переименовать» Белоруссию
17:41
В США причиной провала самолетов F-35 Lightning II назвали российские Су-57
17:30
«Фриковая дипломатия»: Лавров дал оценку действиям западных лидеров

Сейчас читают

Плюсы и минусы: чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ 
Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака